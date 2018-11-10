Зобнин: «Каррера мне доверял. Расставаться с людьми тяжело, но это нормальная история для футбола»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об отставке бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

– Непосредственно на построении игры уход Карреры никак не сказался?

– Никак. Все же прекрасно это видят.

– Потому что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона?

– Можно и так сказать. Во всяком случае, теорию вел для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то – Массимо. Они даже иногда спорили.

– Насколько болезненной для вас стала отставка Карреры?

– Он – тренер, который мне доверял. Мы с ним проработали 2,5 года, и на протяжении всего этого времени Массимо в меня верил. Конечно, тяжело расставаться с людьми, но в моей карьере это не первый случай. Я привык. Нормальная история для футбола. Каждому игроку всегда нужно быть готовым к отставке тренера.

– Понимали последний месяц, что все к ней и идет?

– Когда идут поражения и тем более нет прогресса, конечно, бывает, что происходят какие-то изменения.

«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры