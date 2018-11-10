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    Зобнин: «Каррера мне доверял. Расставаться с людьми тяжело, но это нормальная история для футбола»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об отставке бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

    – Непосредственно на построении игры уход Карреры никак не сказался?

    – Никак. Все же прекрасно это видят.

    – Потому что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона?

    – Можно и так сказать. Во всяком случае, теорию вел для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то – Массимо. Они даже иногда спорили.

    – Насколько болезненной для вас стала отставка Карреры?

    – Он – тренер, который мне доверял. Мы с ним проработали 2,5 года, и на протяжении всего этого времени Массимо в меня верил. Конечно, тяжело расставаться с людьми, но в моей карьере это не первый случай. Я привык. Нормальная история для футбола. Каждому игроку всегда нужно быть готовым к отставке тренера.

    – Понимали последний месяц, что все к ней и идет?

    – Когда идут поражения и тем более нет прогресса, конечно, бывает, что происходят какие-то изменения.

    «Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры

    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2018 22:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:55

      Жизнь продолжается и хотелось бы что бы обстановка в команде нормализовалась.

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 05:31

      надеемся порядочность останется

      0
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:42

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 ноября 2018, 00:24

      Философ..... лучше бы играл получше...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 ноября 2018, 23:15

      Зобнину проше рассуждать как адекватному человеку, потому что игрок его уровня и мастерства будет в стартовом составе при любом тренере, а то что ушёл Каррера - это жизнь и она продолжается.
      Спартаку, и отдельно Роману - удачи!!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 23:07

      Не самая конечно суперская обстановка сейчас в коллективе.Это видно и по игре и по настрою.То он есть, то куда то исчезает.Надеюсь, что сезон штормов начинает постепенно уходить.

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