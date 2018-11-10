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    Матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» перенесен из-за дождя

    Первый матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс»«Ривер Плейт» перенесен. Об этом сообщается в официальном твиттере КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола).

    Матч перенесли из-за дождя, он пройдет завтра, 11 ноября, в 16:00 по местному времени (22:00 по московскому).

    Игра была запланирована на сегодня, она должна была начаться в 23:00 по московскому времени.

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: Официальный твиттер КОНМЕБОЛ

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    10.11.2018 21:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:41

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 11 ноября 2018, 00:35

      Жду)

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 ноября 2018, 00:21

      ***** турнир... Вообще никакого смысла не вижу... По 10 команд из Бразилии и Аргентины участвуют - в чём прикол? Отсасывают у ЛЧ Европы... Нужно уже задуматься... а всё равно кишит старая *****!!!

      -1
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 10 ноября 2018, 23:52

      А как же Путин? Он не очень обрадуется отменённому матчу

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      Рейтинг: +239

      nirita 10 ноября 2018, 21:58

      А у нас в снег и дождь месят.

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      Рейтинг: +68

      Rustam85 > nirita 10 ноября 2018, 22:29

      ибо завтра хуже будет)

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