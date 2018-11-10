Первый матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» перенесен. Об этом сообщается в официальном твиттере КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола).

Матч перенесли из-за дождя, он пройдет завтра, 11 ноября, в 16:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Игра была запланирована на сегодня, она должна была начаться в 23:00 по московскому времени.

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