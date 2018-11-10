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    РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» и поднялся на третью строчку 

    «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ – 0:0.

    Ростовчане с 23 очками поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Динамо» с 16-ю очками идет на 12-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:0

    «Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Логашов, 62), Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов (Кьяртансон, 79), Сигурдарсон.

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольман, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

    Предупреждения: Игнансон, 25 – Хольман, 3; Марков, 45+1; Шунич, 63; Евгеньев, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2018 20:54
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:26

      Ростов имел преимущество по владению мячом и по моментам. Такие скоростные игроки как ; Ионов ,Гулиев ,Скопинцев ,напрягали оборону Динамо. Динамовцам удалось отстоять ничью ,хотя они тоже имели несколько голевых моментов. У Динамо я бы отметил Хольмана.

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 ноября 2018, 04:58

      Тяжёлый матч для дончан...тяжёлый.Динамо приехало за ничьёй(а там как повезёт) и это было видно сразу.Вскрывать насыщенную оборону Ростову было крайне тяжело.Динамо накрывало и блокировало все что только было возможно.Поэтому и голевых моментов было с гулькин нос.Да и исполнители ростовчан всё же не уровня Барсы.Понравился настрой.Игру контролировали.Жаль не реализовали тот мизер что удалось создать...Спасибо за игру.Ждём результативной игры в дальнейшем!Успеха Ростов!!!

      2
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:42

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 ноября 2018, 01:47

      Преимущество Ростова было явное, но мяч никак не залетел в ворота...очень жаль потеряно 2 очка...

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 ноября 2018, 01:15

      Что-то ростовские рано разкукарекались.)))

      -2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 ноября 2018, 23:03

      Засушить любую игру!

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 10 ноября 2018, 21:25

      LERDAV. Очень Дружелюбно к Редакторам по тексту РОСТОВ не куда на 3 место не понимался. Можете даже свою таблицу смотреть /ГОГОЛЬ писал"бумага мораки"

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 ноября 2018, 21:22

      Писаки пишут правильно про 3-е место в этой статье, а на сайте оставили Ростов на 4-м месте! Бомбардир не в курсах?

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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 > Serjoga 10 ноября 2018, 21:31

      У Краснодара 7 выигранных, у Ростова 6. Так что в таблице всё правильно.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mamba9090909 10 ноября 2018, 23:44

      Для особо одаренных и всё знающих даю ссылку с описанием внизу таблицы по каким параметрам распределяются места в случае равенства очков: https://www.championat.com/football/_russiapl/2599/table/all.html Этому сайту я больше доверяю. А то, что завтра все вернется-всё может быть!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mamba9090909 10 ноября 2018, 23:48

      Если лень будет посмотреть, то я тебе скопировал разъяснения правил: В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
      — по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
      — по наибольшему числу побед во всех матчах;
      — по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
      — по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
      — по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
      При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

      А Краснодар и Ростов сыграли 2:2! Т.е 2 гола Ростова перевешивают!

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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 > Serjoga 14 ноября 2018, 12:50

      Мре не лень смотреть, я и так знаю. А ты не можешь вникнуть даже в то, что сам напечатал. Так я тебе поясню - При одинаковом количестве очков судят по количеству побед во ВСЕХ матчах ( в первую очередь). Если количество побед одинаково, ТОГДА по очереди всё остальное......
      Для справки - Общая статистика
      Матчи 18
      Победы Ростов 2
      Победы Краснодар 9
      Ничьи 7
      Разность забитых мячей 14 -25

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mamba9090909 14 ноября 2018, 19:14

      Побед МЕЖДУ НИМИ! Почему они сейчас выше ЦСКА? Потому что Ростов имеет одну победу в очных встречах, а ЦСКА 0! А общая статистика здесь не котируется! Читай правила и вникай! Конец дебатам!

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 10 ноября 2018, 21:21

      ожидаемый результат..))

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      Рейтинг: +31

      doctorr2007 10 ноября 2018, 21:14

      #admin исправь заголовок, Краснодар всё ещё или пока ещё только на втором месте

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