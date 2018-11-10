РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» и поднялся на третью строчку 

«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ – 0:0.

Ростовчане с 23 очками поднялись на третью строчку в турнирной таблице. «Динамо» с 16-ю очками идет на 12-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:0

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Логашов, 62), Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов (Кьяртансон, 79), Сигурдарсон.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольман, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Предупреждения: Игнансон, 25 – Хольман, 3; Марков, 45+1; Шунич, 63; Евгеньев, 85.

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