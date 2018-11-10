Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Мы хорошо начали матч. В первом тайме мы совершили одну ошибку, которая привела к опасному моменту у наших ворот. Во втором тайме мы пропустили, но смогли сравнять счет. После этого опять совершили грубую ошибку. Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно. Мы сделали все, что возможно – штурмовали последние 10 минут, но сравнять счет не смогли», – сказал Божович.

«Крылья Советов» с 14-ю очками занимают 13-ю строчку в таблице.