Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о финансовом фэйр-плей. Тренера попросили поделиться мнением о расследовании Football Leaks, авторы которого обвинили «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в нарушении ФФП.

«Сложно комментировать такое, но в общем могу сказать, что финансовый фэйр-плей – хорошая вещь.

Я не имею представления о том, что происходит. Знаю, что это связано с «ПСЖ» и «Манчестер Сити», не знаю, касается ли это других клубов. Я думаю, что ФФП – хорошая вещь, потому что она устанавливает правила.

Если все хорошо, то все хорошо. Если нет, то кто-то должен что-то сделать. Это все, что я могу сказать, но я не знаю ничего о том, что действительно происходит», – сказал Клопп.

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