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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 1:2.

    Грозненский клуб с 19-ю очками занимает седьмую строчку в таблице, «Крылья Советов» с 14-ю очками идут на 13-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Раванелли, 64; 1:1 – Канунников, 69; 1:2 – Иванов, 81.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 65), Антон, Корниленко (Соболев, 72), Канунников.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов, Раванелли (Гаженков, 90+1), Исмаэл, Думбия, Митришев (Мбенг, 84).

    Предупреждения: Чичерин, 76; Самарджич, 86; Соболев, 90+2 – Семенов, 9; Ромеро, 11; Мохаммади, 59; Плиев, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2018 18:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:00

      Ахмату в этой игре повезло больше.

      2
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 10 ноября 2018, 20:46

      Ахмат с победой !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:42

      Здесь Рамзану респект, что признал свою ошибку в тренерских метаниях и вновь пригласил Рахимова в "Ахмат". При нём уже другая игра и результат. Как и "КС" при Божовиче ещё раскочегарится. Хотя игра уже вполне привлекательная .

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 10 ноября 2018, 19:37

      Вы второй гол видели? Если это не договорняк то что это ?

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 ноября 2018, 19:27

      Ахмат очень гостеприимный хозяин но очень "плохой" гость. По моему уже пора стать "плохим" дома тоже. Сколько же можно гостей не обижать? Анжи, Оренбург увезли 4 очка из Грозного. Если бы не эти потери то Ахмат находился бы в группе лидеров... Но тем не менее очень хорошо и большое спасибо за победу!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 ноября 2018, 19:25

      обидно играли в целом не плохо не подфартило и Соболева надо раньше выпускать

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 ноября 2018, 18:36

      не спешите самарцы, игра вырисовывается. просто сегодня повезло Тереку. у вас пожарников тоже оказалось как у нас Плиев

      1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 10 ноября 2018, 18:35

      Терек молодца! Рахимову респект, Ахмат его команда.

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 10 ноября 2018, 18:26

      Проиграть ДОМА, команде, как минимум равной по уровню...... Поспешил я хвалить это сборище. Видно, из говна не сделать команду никому, даже Черчесову.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Sviro 10 ноября 2018, 18:29

      а причём тут усатый?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Sviro 10 ноября 2018, 18:32

      Разленились, видать гонять стал Божич, решили сплавить!

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Garrincha58 10 ноября 2018, 18:33

      Усатый при том, что если представить немыслимое, что он согласится нас тренировать, то и у него хер получится.

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