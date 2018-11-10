РПЛ. «Ахмат» обыграл «Крылья Советов»

«Крылья Советов» дома проиграли «Ахмату» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 1:2.

Грозненский клуб с 19-ю очками занимает седьмую строчку в таблице, «Крылья Советов» с 14-ю очками идут на 13-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Раванелли, 64; 1:1 – Канунников, 69; 1:2 – Иванов, 81.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 65), Антон, Корниленко (Соболев, 72), Канунников.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов, Раванелли (Гаженков, 90+1), Исмаэл, Думбия, Митришев (Мбенг, 84).

Предупреждения: Чичерин, 76; Самарджич, 86; Соболев, 90+2 – Семенов, 9; Ромеро, 11; Мохаммади, 59; Плиев, 66.

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