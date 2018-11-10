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    Сигурдарсон, Ионов и Юсупов выйдут в старте у «Ростова». Жоаозиньо и Марков – у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

    «Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольман, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

    Матч пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    10.11.2018 17:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:15

      Состав Ростова по интересней и по мастеровитей, а как сложится игра посмотрим. Пусть будут голы и зрелищная игра и победит везучий и сильнейший. Но сегодня ещё День работника МВД, Динамо будет упираться.)))

      1
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:43

      Здравствуйте Уважаемый! Я думаю по нулям сыграют. Обе команды упираться будут.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 10 ноября 2018, 19:46

      Привет, Серёжа ! Когда обе команды упираются и с голами будет туго, и зрелищную игру трудно ожидать. Но посмотрим, может второй тайм порадует.

      1
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      Рейтинг: +1018

      Чехов на Садовой 10 ноября 2018, 18:23

      Да конечно, побежал делиться! 3-0. Инсайд.

      1
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 10 ноября 2018, 18:09

      Удачи, Динамо! Валера, не жмотся, поделись очками.

      0
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 > stop_clowns 10 ноября 2018, 18:52

      Ага ! Самим мало вам ещё дарить ! В низу ребята есть с них можно неплохо при желании! Ну а по хорошему - победит сильнейший!

      2
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns > minaev23 10 ноября 2018, 21:56

      Ну вот, не зажал Валера очки.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 10 ноября 2018, 17:56

      2-1

      2
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