Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольман, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

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