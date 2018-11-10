Состав Ростова по интересней и по мастеровитей, а как сложится игра посмотрим. Пусть будут голы и зрелищная игра и победит везучий и сильнейший. Но сегодня ещё День работника МВД, Динамо будет упираться.)))
Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».
«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольман, Соснин, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.
Матч пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.
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