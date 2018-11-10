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    Дзюба имеет хорошие шансы сыграть с ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может принять участие в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Форвард в четверг пропустил встречу Лиги Европы с «Бордо» (1:1) из-за травмы.

    Как утверждает «Спорт-Экспресс», медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с армейцами нет. Его появление в составе зависит от решения главного тренера Сергея Семака.

    Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 11 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2018 16:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:51

      Для Зенита игра с ЦСКА будет важнее чем с Бордо и здесь выйдут все сильнейшие.

      2
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      Рейтинг: +133

      razory 11 ноября 2018, 08:14

      вот потому его и не выпустили с Бордо что бы сыграл с ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 11 ноября 2018, 00:15

      Дзюба будет играть в любом состоянии

      0
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 10 ноября 2018, 22:17

      Удачи Зениту)
      Вперёд)

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 10 ноября 2018, 19:58

      Хорошая новость!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 ноября 2018, 19:51

      С Дзюбой и Ивановичем Зенит играет иначе ,чем без этих игроков.Матч с французами это доказал.Удачи команде завтра! Матч будет интересным, но на общедоступном канале не покажут! Обидно!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:07

      Сомнений не было, что он с Ивановичем сыграют с ЦСКА, а с "Бордо" им дали отдохнуть. Кузяев, Шатов и Мак выходили на замену. Сыграют все сильнейшие, кроме Паредеса из-за дискфы.

      3
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Рубик Докоян 11 ноября 2018, 00:17

      Паредеса пора продавать, ещё не один раз его удалят, подводит часто команду. Пусть в центр возьмут игрока такого как Жулиану или Жулика вернут

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Tribunal Z 11 ноября 2018, 00:51

      Не не Лео нельзя продавать. Хороший, качественный игрок. А по поводу дисциплины тренерский штаб должен провести с ним беседу.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 ноября 2018, 18:19

      Сыграть с ЦЫЫСКА и ек ехать в сборную из-за травмы. Кокорина-то, подменщика, нет!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2018, 17:27

      А.Дзюбу загоняли, последние игры он еле ходил в конце, перед заменой.

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 11 ноября 2018, 00:08

      когда кокошу закрыли орлов как в воду глядел что у дзюбиньё сядут батарейки.черчесов с семаком наверное уже договорились чтоб артёмка отдыхал до сборной

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 10 ноября 2018, 17:23

      Скорее всего выйдет на замену.

      0
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