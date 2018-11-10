Дзюба имеет хорошие шансы сыграть с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может принять участие в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Форвард в четверг пропустил встречу Лиги Европы с «Бордо» (1:1) из-за травмы.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с армейцами нет. Его появление в составе зависит от решения главного тренера Сергея Семака.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 11 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.