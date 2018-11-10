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    Матч ЦСКА – «Зенит» покажут на экране стадиона «Санкт-Петербург». Перед игрой выступит группа «Танцы минус»

    «Зенит» организует для болельщиков просмотр гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

    Внутри арены будет развернут гигантский экран, на котором зрители смогут увидеть игру.

    В фан-зоне болельщиков ждет автограф-сессия бывшего форварда клуба Александра Кержакова, концерт петербургской группы «Танцы минус» и выступление Хора Русской Армии, а также киберфутбольный матч игроков «Зенита-2» Ильи Скроботова и Дмитрия Богаева с блогерами.

    Стоимость одного билета в фан-зону составляет 100 рублей.

    Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 11 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    10.11.2018 16:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 10 ноября 2018, 21:21

      Кержа в заявку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:44

      Пусть будут "Танцы минус", лишь бы игра и результат в плюс... )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 ноября 2018, 18:30

      Аффтар, млять твою лять! Бывших форвардов в Зените не бывает! Особенно Саши Кержа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 ноября 2018, 16:09

      ХочЕм экран на МатчТВ.
      Остальное-"ваши проблемы"(((

      3
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