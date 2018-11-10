Матч ЦСКА – «Зенит» покажут на экране стадиона «Санкт-Петербург». Перед игрой выступит группа «Танцы минус»

«Зенит» организует для болельщиков просмотр гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Внутри арены будет развернут гигантский экран, на котором зрители смогут увидеть игру.

В фан-зоне болельщиков ждет автограф-сессия бывшего форварда клуба Александра Кержакова, концерт петербургской группы «Танцы минус» и выступление Хора Русской Армии, а также киберфутбольный матч игроков «Зенита-2» Ильи Скроботова и Дмитрия Богаева с блогерами.

Стоимость одного билета в фан-зону составляет 100 рублей.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 11 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.