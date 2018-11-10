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    Daily Mail: Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Его зарплата – 300 тысяч в неделю

    Ранее «Бомбардир» писал, что полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом. Теперь стороны связаны соглашением до 2023 года.

    По информации издания Daily Mail, зарплата футболиста составит 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее игрок получал 180 тысяч.

    В текущем сезоне АПЛ Стерлинг забил девять голов, сделал шесть результативных пасов.

    Источник: Daily Mail

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    10.11.2018 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 11:15

      Такую зарплату просил Рэмзи при переговорах с руководством "Арсенала" и предлагают Азару при продлении в "Челси" как писали в прессе. Но среди англичан Стерлинг пока первый с такой зарплатой.

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