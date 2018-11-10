Daily Mail: Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Его зарплата – 300 тысяч в неделю

Такую зарплату просил Рэмзи при переговорах с руководством "Арсенала" и предлагают Азару при продлении в "Челси" как писали в прессе. Но среди англичан Стерлинг пока первый с такой зарплатой.
Ранее «Бомбардир» писал, что полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом. Теперь стороны связаны соглашением до 2023 года.
По информации издания Daily Mail, зарплата футболиста составит 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее игрок получал 180 тысяч.
В текущем сезоне АПЛ Стерлинг забил девять голов, сделал шесть результативных пасов.