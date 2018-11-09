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    Официально: «Манчестер Сити» продлил контракт со Стерлингом до 2023 года

    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с атакующим футболистом Рахимом Стерлингом. Стороны теперь связаны соглашением до 2023 года.

    «Рад, что новый контракт подписан. Чувствую прогресс в этой команде. Я сделал правильный выбор, перейдя сюда», – сказал футболист.

    Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года (106 матчей в АПЛ, 37 голов).

    Источник: Твиттер «Манчестер Сити»

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    09.11.2018 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:04

      Сейчас я очень счастлив, мне гораздо лучше. В последнем месяце прошлого сезона я опускался все ниже, ниже и ниже. Еще ниже упасть было уже нельзя. Но когда ты достигаешь дна, все, что тебе остается, это возвращаться наверх»

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