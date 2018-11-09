Официально: «Манчестер Сити» продлил контракт со Стерлингом до 2023 года

Сейчас я очень счастлив, мне гораздо лучше. В последнем месяце прошлого сезона я опускался все ниже, ниже и ниже. Еще ниже упасть было уже нельзя. Но когда ты достигаешь дна, все, что тебе остается, это возвращаться наверх»
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с атакующим футболистом Рахимом Стерлингом. Стороны теперь связаны соглашением до 2023 года.
«Рад, что новый контракт подписан. Чувствую прогресс в этой команде. Я сделал правильный выбор, перейдя сюда», – сказал футболист.
Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года (106 матчей в АПЛ, 37 голов).