Официально: «Манчестер Сити» продлил контракт со Стерлингом до 2023 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с атакующим футболистом Рахимом Стерлингом. Стороны теперь связаны соглашением до 2023 года.

«Рад, что новый контракт подписан. Чувствую прогресс в этой команде. Я сделал правильный выбор, перейдя сюда», – сказал футболист.

Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года (106 матчей в АПЛ, 37 голов).