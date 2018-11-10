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    Радимов: «Конечно, «Зениту» не хватает Кокорина»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что первой команде не хватает форварда Александра Кокорина. Игрок отбывает арест в СИЗО, его подозревают в хулиганстве и нанесении побоев.

    «Не стоит забывать историю с Кокориным, которого, конечно же, не хватает «Зениту». Есть проблемы. И я считаю, что петербуржцы выглядели бы ярче, если бы не чемпионат мира.

    Но эти причины не интересуют болельщиков, ведь так? Поэтому они и требуют от команды красивой игры с множеством забитых голов», – сказал практикующий специалист.

    «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2018 10:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 17:52

      Поменяйте его на Заболотного.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 10 ноября 2018, 16:31

      коко на хватает,особенно со стулом)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 10 ноября 2018, 12:34

      С Кокошей было бы интересней.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 10 ноября 2018, 11:37

      Зениту не хватает своей школы. Ау в Питере футбол есть вообще ?

      0
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > РМЗ 10 ноября 2018, 12:24

      Ты больной что ли??? Академия Зенита одна из лучших в стране, ежегодно в С-Пб проводятся международные турниры(Турнир памяти Ю. А. Морозова,Кубок Дмитрия Бесова,Кубок дружбы) с участием лучших европейских и российских академий: «Краснодар», московские ЦСКА, Спартак,«Локомотив» и «Динамо», дортмундская «Боруссия», лондонский «Тоттенхэм», «Бенфика»,Шальке-04 и «Порту».Где футболисты Зенита не раз побеждали, в ютуб канале проводятся прямые трансляции этих матчей.. Если бы ты следил за развитием детско-юношеского футбола в России так бы не говорил...балабол...))

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola > _Marqella_ 10 ноября 2018, 13:55

      А что толку-то, если своих воспитанников практически нет в основе?

      2
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > Sola 10 ноября 2018, 18:17

      Это конечно больная тема для всех петербургских болельщиков, но нельзя говорить о том что в Питере нет своей футбольной школы...Во многих командах РПЛ,ФНЛ играют воспитанники петербургского футбола...

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 10 ноября 2018, 11:26

      Так вы к нему пришконтесь,
      В Бутырке места хватит всем. Насовсем.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 10:28

      "Зенит" играл без Кокорина и до его "закрытия" как и сборная на ЧМ и обходились. А когда играли с Кокориным при разных тренерах многого добился "Зенит" ? Отсутствие Нобоа в середине поля больше сказывается. Если по весне у него уже будет игра, то с Маркизио будет удачная пара опорников. А аргентинских гаучо Паредеса и Краневиттера как и бразильца Эрнани можно продавать и пристраивать в другие клубы. И молодого Капленко можно наигрывать.

      4
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 10:37

      Согласен

      3
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      Рейтинг: +76

      Наш > Рубик Докоян 10 ноября 2018, 10:42

      Вот именно, что "обходились". Я полагаю, что с Кокориным и Зен бып бы другим, и сборная прошла бы дальше. С остальным полностью согласен. Только для продажи ассортимент бы увеличил.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Наш 10 ноября 2018, 10:49

      Прошли бы или как сыграли с Кокориным это только из разряда предположений. А как играли с ним и без него это исторический факт. Кокорин блеснул в Зените только при Манчини в первых 12 турах как и вся команда, а потом все помнят, как и при Луческу. Я упомянул только опорную зону, а от кого избавляться надо наберётся целая команда. Сразу скорей всего не получится. Но в предстоящие два ТО надо постараться, как и покупать качественных игроков.

      4
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