Радимов: «Конечно, «Зениту» не хватает Кокорина»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что первой команде не хватает форварда Александра Кокорина. Игрок отбывает арест в СИЗО, его подозревают в хулиганстве и нанесении побоев.

«Не стоит забывать историю с Кокориным, которого, конечно же, не хватает «Зениту». Есть проблемы. И я считаю, что петербуржцы выглядели бы ярче, если бы не чемпионат мира.

Но эти причины не интересуют болельщиков, ведь так? Поэтому они и требуют от команды красивой игры с множеством забитых голов», – сказал практикующий специалист.

«Зенит» лидирует в РПЛ.