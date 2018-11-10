В Бразилии установили памятник Педро Роше. Игрока изобразили в полный рост

А может Спартаку обменять живого Педро на его статую? Поставим статую в чужой штрафной. Глядишь, что-нибудь от нее в ворота противника и отскочит. И то больше пользы будет )))
Отец нападающего «Спартака» Педро Роши установил сыну памятник в Бразилии. Футболист изображен в полный рост в городе Порту-Алегри, где игрок выступал за местный «Гремио».
Фотографию скульптуры можно увидеть ниже. Вес статую составляет 200 килограммов. В составе клуба из Порту-Алегри южноамериканец провел 127 матчей, забил 32 гола.
В текущем сезоне РПЛ Роша выходил на поле один раз.