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    В Бразилии установили памятник Педро Роше. Игрока изобразили в полный рост

    Отец нападающего «Спартака» Педро Роши установил сыну памятник в Бразилии. Футболист изображен в полный рост в городе Порту-Алегри, где игрок выступал за местный «Гремио».

    Фотографию скульптуры можно увидеть ниже. Вес статую составляет 200 килограммов. В составе клуба из Порту-Алегри южноамериканец провел 127 матчей, забил 32 гола.

    В текущем сезоне РПЛ Роша выходил на поле один раз.

    Источник: Globo Esporte

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    10.11.2018 06:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +311

      Olga85 11 ноября 2018, 01:05

      А может Спартаку обменять живого Педро на его статую? Поставим статую в чужой штрафной. Глядишь, что-нибудь от нее в ворота противника и отскочит. И то больше пользы будет )))

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 ноября 2018, 11:22

      Дать ему игровую практику, а там будет видно достоин он такого внимания или нет.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 ноября 2018, 11:22

      раньше в футболе памятники ставили только великим и то после смерти... а в наше время можно всякому средней паршивости и ниже..

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 ноября 2018, 10:22

      В России памятник Педроше не ожидается .....)

      4
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 10 ноября 2018, 09:46

      Ну и на хрена такой педороша Спаргаку. Во дворе памятник, на поляне памятник...

      3
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 10 ноября 2018, 09:46

      Ну стоит отметить, что статуя вышла довольно реалистичной, в отличии от скульптур посвященных Роналду и Салаху.

      4
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      Рейтинг: +833

      Sola > Konyshev_RW 10 ноября 2018, 13:35

      В отличие от скульптур Роналду (2 штуки), Салаху, Эссьену.

      2
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Sola 10 ноября 2018, 21:03

      Эссьену я к сожалению, или к счастью, не видел)

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 10 ноября 2018, 09:24

      Всё правильно батя делает...надо же как подогревать интерес к сыну...раз тот сам не может и находиться в забытье....а так лишний раз напечатают где нибудь...

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 10 ноября 2018, 07:49

      Блин, я один не понимаю смысл этой хрени, что отец при живом сыне, при чем среднем футболисте, ставит ему памятник, где-то во дворе, что за дичь...

      11
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      Рейтинг: +301

      23igkra > AHTUNGBOL 10 ноября 2018, 09:23

      Может он не чувствует себя живым в Спартаке?

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 ноября 2018, 06:45

      Памятник нужно агенту ставить, за то что пристроил это дарование спартаку.)))

      23
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