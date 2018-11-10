«Арсенал»: «Аршавин любит «Энфилд». Мы любим Аршавина»

«Арсенал» на своей странице в твиттере опубликовал видеозапись с голами Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».

Российский футболист оформил покер в матче против мерсисайдцев на «Энфилде».

«Андрей Аршавин любит «Энфилд». И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!» – говорится в сообщении «канониров».

Ранее 37-летний Аршавин, выступающий за «Кайрат», допустил, что может завершить карьеру.