«Арсенал»: «Аршавин любит «Энфилд». Мы любим Аршавина»

Было в его карьере всякое - и великолепно проведенные матчи ,и посредственные игры. Но яркий след в футболе он все же оставил.
«Арсенал» на своей странице в твиттере опубликовал видеозапись с голами Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».
Российский футболист оформил покер в матче против мерсисайдцев на «Энфилде».
«Андрей Аршавин любит «Энфилд». И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!» – говорится в сообщении «канониров».
Ранее 37-летний Аршавин, выступающий за «Кайрат», допустил, что может завершить карьеру.
twit text
— Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.