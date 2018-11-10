Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Арсенал»: «Аршавин любит «Энфилд». Мы любим Аршавина»

    «Арсенал» на своей странице в твиттере опубликовал видеозапись с голами Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».

    Российский футболист оформил покер в матче против мерсисайдцев на «Энфилде».

    «Андрей Аршавин любит «Энфилд». И мы любим Аршавина! Замечательные воспоминания, Андрей, желаем тебе всего наилучшего!» – говорится в сообщении «канониров».

    Ранее 37-летний Аршавин, выступающий за «Кайрат», допустил, что может завершить карьеру.

    Источник: Твиттер «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2018 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 15:20

      Было в его карьере всякое - и великолепно проведенные матчи ,и посредственные игры. Но яркий след в футболе он все же оставил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > zigbert 10 ноября 2018, 17:00

      Посредственные матчи бывают в всех без исключения, а вот яркие, феерические и незабываемые матчи и моменты, бывают не у всех. Андрея будут помнить всегда в мире футбола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      DMитрий 10 ноября 2018, 10:32

      Коля любит Шаву, Толя любит Шаву, каннониры любят Шаву, - а вот Венгер его не любит.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > DMитрий 10 ноября 2018, 17:01

      Венгер сказал что Аршавин гениальный игрок с кем ему доводилось работать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      DMитрий > vbn123 10 ноября 2018, 23:22

      И отправил во второй состав! Чего всякую ху..ю слушаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 ноября 2018, 09:22

      Жаль, что таких моментов было мало. Так хорошо зажигал на евро и поначалу в Арсенале, а потом я помню, что болельщики канониров прозвали его "маленьким халтурщиком".
      ---
      "Даже самые предвзятые фанаты «Арсенала» согласятся, что за пару лет игра Андрея Аршавина в составе канониров не выдерживает никакой критики", - Алан Даффи, обозреватель британского футбольного сайта Who Ate All the Pies.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > Cules2013 10 ноября 2018, 17:05

      Ну спады бывают у всех и такие высказывания есть по каждому великому игроку, Такие моменты бывают раз в жизни и не у всех. А ярких и классных матчей и моментов было множество у Андрея. Не забывайте что Шаве было уже за тридцать в сезоне 2011/2012, а АПЛ это смая интенсивная лига. А Венгер его загонял а рамки на фланг, а Андрею нужна была свобода и воздух для творчества. Три сезона Андрей отыграл на высочайшем уровне. И никто его так не называл, не лепечите от имени болельщиков. А вот "Русский волшебник и маленький царь называют и по сей день".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 ноября 2018, 03:51

      скока...скока? 37?
      Рановато карьеру завершать. Надо ещё заработать на алименты, заплатить ВСЕМ своим деткам , папочка!
      Посему - тебе бегать и опылять поля футбольные аж до пенсионного возраста.. почти в два раза больше, чем прожил.
      ...........
      Удачи!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > Par Mezan 10 ноября 2018, 05:36

      А причем здесь сие, детки в полном порядке, и не только они , а все семейство змеи подколодной. Как бы от жадности, эта змея не подавилась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      KARDENAL 10 ноября 2018, 01:39

      Круто было!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 ноября 2018, 01:05

      ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 00:56

      Яркая и запоминающаяся карьера получилась у Андрея Сергеевича! Пусть все продолжается и дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В Европе всегда ценили истинный талант!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 10 ноября 2018, 00:42

      Эх, Андрей, Андрей. Загубил ты сам себе карьеру

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > R015RK 10 ноября 2018, 00:52

      А что Вы за бред сейчас написали? Что он загубил, Вы вообще как, в своем уме пребываете, похоже что нет. В Кащенко видимо день открытых дверей. Карьера у Андрея Сергеевича получилась великолепная, богатая на яркие события и феерические моменты. Так что сидите тихо и не высовывайтесь со своей бредовой отсебятиной.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > R015RK 10 ноября 2018, 00:54

      Вас можно понять, у Вас такого игрока и близко не было и вряд ли будет когда-либо. Вот сучите копытами, но напрасно!! Аршавин - лучший игрок России и звезда европейского уровня! В Англии его любят и ценят, за его талант и мастерство!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > vbn123 10 ноября 2018, 06:31

      Ты е.б.л.о.й.д! Он правильно написал что про загубленную карьеру! Почитай на досуге почему он ушёл с арсенала

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > MrZLOba 10 ноября 2018, 17:11

      Ты не хами, параша. Ушел из Арсенала ибо закончился контракт и на тот момент Андрею было уже 32 года. А в АПЛ не продлевают контракты с возрастными игроками, да еще и амплуа Андрея, а именно фланговый атакующий полузащитник. Ты и.д.и.о.ТТТТТ и этим все сказано. Он написал бред, карьера у АСА ярка и запоминающаяся, и случается только у ярких и одаренных людей. Сучи ножками и дальше, вот только в мире думают иначе, а именно что АСА звезда мирового футбола и великий игрок!! И эта заметка яркое тому подтверждение, в очередной раз таким невеждам как ты. Мне ничего читать не надо, я все знаю а читать бред борзописцев - гнусов мне малоинтересно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > MrZLOba 10 ноября 2018, 17:13

      Тяжело быть невежественным и ту.п.ым, но тебе в самый раз!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 