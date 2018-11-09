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    В Испании сообщают, что Солари останется в «Реале» до конца сезона

    Сантьяго Солари будет возглавлять «Реал» как минимум до конца сезона. Об этом сообщает COPE.

    Руководство мадридского клуба планирует утвердить аргентинского специалиста в должности главного тренера команды. Помешать назначению может только провальный результат в матче 12-го тура Примеры с «Сельтой».

    На данный момент Солари является исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством сливочные провели три игры и во всех одержали победы.

    Источник: COPE

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    09.11.2018 23:54
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    Комментарии132
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 ноября 2018, 23:06

      У Переса семь пятниц на неделе. Если сезон будет мучительно провальным для Реала, его доля вины там значительная. А мы завтра здесь соберёмся и обсудим кандидатуры и их перспективы... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 08:15

      Привет, Олег!.. Приветствую, соратники!..
      Метания и дуркования руководства, как правило, дают отрицательные результаты, снижают показатели и угнетают команду...

      8
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 08:22

      (с) обсудим кандидатуры...
      По кандидатуре пока не готов выступить... Надо сделать несколько звонков, прикинуть бюджет, сроки и амбиции кандидатов... Провести консультации с Андриком и Пересом...))

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 ноября 2018, 08:37

      Привет, Андрей ! От боссов клубов и менеджмента многое зависит. Они определяют направление и развитие, каким оно будет. Назначают и увольняют тренеров. Выделяют деньги и определяют бюджет, и дают добро на покупку или продажу тех или иных игроков. И там где чехарда, то и результатов нет и игры. Спартак яркий представитель митрофанушек в клубе и Зенит там же. Про кандидатуры я стебался. Перес может поставить кого угодно.

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 08:46

      (с) Про кандидатуры я стебался...
      Я такой же и поддержал стёб..)) Конечно же я не буду звонить в Еуропу и беспокоить синьора Переса))
      Перес, вроде, не скупится и не первый год у руля мадридцев... Но что-то с уходом Зидана и Рона надломилось... Есть фамилии, молодёжь и ветераны, но ...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 ноября 2018, 08:53

      Многие считают, когда играют с такими яркими игроками и бомбардирами, что команда, тем более такая и без него будет играть. Но роль личности в истории ещё не раз будет всё что опровергать. Есть игроки, которым нет замены, которые в одиночку могут сделать игру и результат, а Рон один из них. Не пошла игра, посыпались поражения, нервозность, слухи про отставку тренера, желание ещё кого-то сменить клуб всё это в копилку негатива. Вот сейчас пошли победы над слабыми соперниками, может это придаст уверенность и улучшит микроклимат в команде.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 12 ноября 2018, 10:10

      Толя, привет!..
      Чувствуется, что тебя повергло в уныние вчерашнее фиаско Барселоны!..
      Выдал в чате крепь словесную про вагоны и поезда и ....)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 11:37

      (с) провести консультации с Андриком и Пересом

      пора нам Андрес уже без этого выжившего из ума старикашки вопросы мадридского двора решать. он теряет связь с реальностью. недавно не заключил нового соглашения с главным архитектором . потом продал несущую опору коммерсантом из Турина, и всё завалилось нахрен... недавно конюшня над этим балаганом посмеялась... ещё чуть чуть и дворец превратится в сарай

      привет Андрес!

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 11:42

      привет Олег!
      перес в дерме, но он выплывет. а вот Рыболовлев похоже нет

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 12 ноября 2018, 13:03


      (с) не детские вопросы решаешь

      играюсь во взрослого и влиятельного)

      привет Толик!

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 12 ноября 2018, 13:18

      Добрый день. Здравия всем желаю.

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 12 ноября 2018, 13:24

      Получается Реал теперь реален.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 12 ноября 2018, 13:25

      (с) пора нам ... вопросы мадридского двора решать...
      Однозначно... Королевские сливки неуклонно спускаются к уровню повседневного молока... Это недопустимо!..))

      Привет, Андрик!..
      Затишье сегодняшнего утра меня напрягло...))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 12 ноября 2018, 13:27

      (с) вообще дрова, Барса - добила...
      Надо срочно после чёрной клавиши искать и педалить белую вожделенную кнопку...)) Пианино жизни, мать его...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 12 ноября 2018, 13:32

      Андрик, вчерашнее твоё нерукотворное "... искусство "отгребать" ещё важней чем прессовать, - тут нутро сразу наружу...", - нуждается не только в прочтении... Базальтового обрамления и то будет мало!...
      Снимаю шляпу... Пометил...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 12 ноября 2018, 13:33

      Но зато какая борьба началась в испанской Примере. Давно такого не было.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 12 ноября 2018, 13:34

      приветствую Саня!
      замаячили перед реалом перспективы.. но мы то знаем что это мираж!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 13:37

      (с) пометил

      ты читал на свежую голову, поэтому сразу вкурил..)
      тут можно было бы и по подробней, но цуко... в краснодар меня гонят, уже выдвигаюсь

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 12 ноября 2018, 13:37

      Андрей привет. Мне больше по душе Барселона ,но она вчера к сожалению проиграла.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 12 ноября 2018, 13:37

      (с) херня на постном масле...
      Эту субстанцию разбрызгало везде и даже выплеснуло за пределы чата... Вижу, что некоторые пользователи впали в немилость к какому-то обидчивому обладателю виртуальных ресурсов...
      И это, походу, ещё не конец...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 12 ноября 2018, 13:39

      (с) по душе барселона

      я за мадрид...но тот что в полоску )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 12 ноября 2018, 13:41

      (с) читал на свежую голову...
      Прочитал ещё вчера перед выходом, всё втянул глазами и получил эстетическое удовлетворение... Просто, не смог промолчать сегодня...
      ГончИ!.. Ждёмссс!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 12 ноября 2018, 13:42

      А ,матрасники. Не у них ли Локомотив копировал оборону?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 12 ноября 2018, 13:43

      Привет, Александр!..
      (с) какая борьба...
      Лучше наблюдать такую борьбу, чем таращиться в пригазонную возню нелепых...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 13:48

      Андрей привет! Не понял кого ты имел ввиду под названием "нелепых"?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 12 ноября 2018, 13:54

      (с) под названием "нелепых"...
      Это команды, игра которых не вызывает ничего, кроме уныния... В каждом чемпе есть такие и команды и игры... Багают, ломаются, иногда борются, но удовольствия - не себе и не людям...
      Хотя, надо отдать должное, в АПЛ каждая команда-"тошнотик" снизу, может выдать феерический матч с теми же МС и МЮ...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 13:59

      Ну так это же реальность и никуда от этого не уйти. Однако оказавшись вверху турнирной таблицы ,мне кажется их будет подталкивать к путям совершенствования.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 12 ноября 2018, 14:02

      Саня, у вас новый главный...
      Попрёт или как, поддержат или кто, сможет или когда?..))
      Тем не менее - мои поздравления с появившейся определённостью!

      7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 14:15

      Спасибо Андрей. Прогнозировать очень трудно. Конечно нам хотелось бы улучшить игру. Как специалист футбола ,Кононов - хороший вариант. Об этом только догадываются ,но внутри команды происходят разногласия. Наверняка есть группировки ,которые могут стать препятствием для полноценной реализации всех задумок тренера. Время покажет на сколько новый тренер готов к решению этих проблем.

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 12 ноября 2018, 14:23

      (с) к решению этих проблем...
      В команде смело можно игроков 5-6 на выход и безвозвратно... Оставить молодёжь, прикупить, хотя бы 2-3 мастеровитых и не возрастных игроков, а остальное выжимать кровью и потом, как нынешний ЦСКА... Само собой всё не появится со сменой тренера...

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 14:41

      В первую очередь ,освободится от главных зачинщиков в противостоянии с Каррерой. Но боюсь что эта задача невыполнима ,так как они захватили власть и скорей всего Федун их поддерживает. Для Кононова они все равны ,но продать могут тех игроков которые поддерживали Карреру а среди них наверняка есть игроки высокого уровня. Кононову главное не попасть под влияние глушаковцев.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 17:48

      Привет, Андрюша, и всему нашему братству ! Ну так у Переса и состав какой по сравнению с "Монако". Здесь похоже похороны, а потом поминки будут...

      7
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 17:55

      (с) похоже похороны...
      Дааа, Монако уже не до пьедесталов и еуропейского блеска...
      Не вылететь бы... Головина жалко - не на тот плацдарм высадился...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 ноября 2018, 18:02

      Да, у команды уже в недавней истории было подобное до Рыболовлева. Теперь команда просто разобрана и поплыла. Нет состава, игры, а тут ещё проблемы у хозяина клуба.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 12 ноября 2018, 19:08

      "Правительство Белоруссии обратилось к правительству РФ с просьбой предоставить в 2019 году госкредит на $1 млрд для рефинансирования части внешнего долга..."
      И ведь, дадут, по-братски, как обычно...
      Видно, нам самим эти тлетворные баксы девать некуда...((

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 19:58

      В Белорусии авторитарный режим. Лукашенко болеет за свой народ и упрекнуть его в этом нельзя.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 12 ноября 2018, 20:25

      (с) В Белорусии...
      То, что у них меня не сильно колыхает... И понимаю откуда ноги этой дружбы растут... Но обидно, что при всех наших трудностях, государство продолжает нагибать людей, а братанам раздаривает солидные куши под видом кредитов... Их, как правило, редко кто возвращает...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 20:44

      Андрей , вот стоит человек на паперти в плохонькой одежде слегка ссутулившись ,ну как тут не дать. Хотя мы не задумываемся может это миллионер в прикиде.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 12 ноября 2018, 21:06

      (с) мы не задумываемся...
      Саша, мы, как раз, задумываемся...
      А вот наши вожди, чаще, только надеются, уповают и мечтают...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 12 ноября 2018, 21:16

      Вожди планомерно делают свое дело ,на них работают СМИ. Это нас и успокаивает. А то что мы задумываемся ,никого не волнует.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > zigbert 12 ноября 2018, 21:59

      Ребята пора закругляться. Спокойной ночи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:02

      Превед нормальным парням и этой тихой гавани ! ))

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:06

      (с) наши вожди, чаще, только надеются, уповают и мечтают...

      Мечты наших вождей, увы, крутятся всё больше около каймановых островов или даже где подальше

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:06

      Привет, Макс!..
      Нынче запустение...
      Вижу, что Андрик появился...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:06

      Толяныч, спасибо ! Уже видел ! Отвечу ....))

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:09

      (с) ..Нынче запустение...
      Зато сколько нервных клеток и времени у вас сэкономлено ! ))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:09

      (с) Мечты наших вождей...
      Мечтать - не думать, а пиз...ть не мешки ворочать!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:10

      (с) ..мало адекватных осталось

      Обидно, что асера и фикса этот уродец терзает, а ему хоть бы кто слово сказал ! Пипец, все по норам (((

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 ноября 2018, 22:11

      Приветствую всех. Сегодня разгрузочный день получился... ))) Я тут просмотрел две серии фильма которого не видел. Пародии мне не нравятся тем более криминальные. Я про сериал "Неуловимые". Ну и посмотрел комментарий 3-х партий за звание ЧМ по шахматам. который начался.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 12 ноября 2018, 22:12

      (с) а, матрасники. не у них ли локо копировал оборону?

      оборона локо помнится прошлую евро-осень отгребала от матраса)

      Сёмен я слышал очень много в италии стажировался в своё время.
      в частности в милане

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:13

      (с) ..Андрей, сегодня понедельник...что-то, как то.... все через одно место....

      Весь покрытый зеленью
      Абсолютно весь.... )))

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:15

      *****, если бы каждый, кто в чате, поставил свои 10 минусов этому упырку, то он бы туда не лез, а так по принципу - "моя хата с краю"

      17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 22:17

      Андрес, я последнее время снял руку с полит пульс, хоть от тёбя теперь знаю, по чём Лукашенко на рынке)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:18

      (с) оборона локо помнится прошлую евро-осень отгребала от матраса)

      Нет у них никакой обороны - есть только муляж. В ЛЧ меньше 3-х не вынимают

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:18

      Многие наши тренеры ездили на стажировки в разные клубы. Можно смотреть как проводятся там тренировки, как организован процесс и т.д. Но потом приезжаешь в нашу футбольную действительность, где имеешь дело с нашими футболёрами и всё...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:20

      (с) привет... в этой тихой гавани )

      ты в каких водах бороздил..?
      хотя ладно, потом проверим)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:22

      (с) ты в каких водах бороздил..?

      Я хату покинул, пошёл воевать
      Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать )))

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:22

      (с) нет обороны только муляж

      в спартаке сейчас так вообще дренаж.. не дай бом на "матрас" напороться )

      5
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      MaxRnD > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:23

      Ну Спам хоть не в ЛЧ, а то была бы ещё та гастроль...

      12
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      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:26

      (с) .... чтоб землю Гренады крестьянам отдать

      перефразирую от слов гос. чиновника

      я родину кинул, пошёл торговать
      чтоб земли россии Армянам продать)

      6
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      insider_retro > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:28

      (с) снял руку с полит пульс...
      Для тебя, Андрик, и настругиваю помаленьку!..

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:28

      (с) спам не ЛЧ

      так и локо в прошлом году совершенно неожиданно в лиги европы благодаря карабаху на них нарвался )

      5
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      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:30

      (с) хату покинул...
      Не покидай, Макс...
      Тебя здесь ждут и чтят, а там даже спасибо не скажут...

      5
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      Project Бабангида > shlomo 12 ноября 2018, 22:32

      (с) Макс пытался доказать

      после серьёзного разговора в чате с Максом, Копернику пришлось признать что земля - плоская)

      6
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      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:32

      (с) Макс пытался доказать, что даже если двигаться в никуда, окажешься в где.....

      Ведь могЁм, когда захотим ))

      15
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 22:35

      (с) имеешь дело с нашими футболёрами

      самое прикольное то что вся европа когда то у Лобановского училась.
      быстро всё местами поменялось (

      5
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      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:35

      (с) спасибо не скажут...

      Знаю ..

      Если Фикс с Асером после этого прозреют хоть чуток и то уже плюс ...

      14
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      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:37

      Толик, по Игорю я ничего не заметил, а с чего ты взял, что попал ?

      17
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:38

      (с) прозреют чуток...
      Ты, Макс, как истинный вольнодумец надеешься на светлое будущее, в то время, как в настоящем глотаешь пыль войны за всеобщее счастье...

      6
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      Project Бабангида > shlomo 12 ноября 2018, 22:39

      (с) не то что бы плоская..

      когда Коперник признал что она квадратная , Макс с лёгкостью убедил его земля это ромбик, с логотипом "сельмаш чемпион" )

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 12 ноября 2018, 22:42

      (с) под раздачу попал...
      Выступил с дельным предложением, а виртуальный Кощей бессмертный принял это на свой счёт...

      6
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      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 22:43

      (с) в настоящем глотаешь пыль

      так бывает напылит, что сюда пыль просачивается )

      5
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      ...
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      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 22:44

      Не, не видел ! Увидел только начиная с Фикса ((

      16
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      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:45

      (с) Выступил с дельным предложением,

      В паре слов плиз ? ))

      18
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      insider_retro > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 22:46

      (с) разгрузочный день получился...
      А мне пришлось, в меру, нагрузить его..))
      Туда-сюда... Матрас привезли, так, как назло, лифт около часа не работал... Потом трудопотери по пути от холодильника до буфета..))

      6
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      MaxRnD > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:48

      (с) сюда пыль просачивается )

      Это не пыль, Андрик, это бацилла сайтовская ! ))

      14
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:49

      (с) В паре слов плиз...
      "Моё скромное мнение. Парни, кого дебил минусует, не поленитесь, составьте список уродцев. И публикуйте каждый час, день и тд. Если наш Админ их не ликвидирует, значит его работа. Все просто..."

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      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:49

      (с) Потом трудопотери по пути от холодильника до буфета..))

      Андреас, совсем ты себя не бережёшь ! Так нельзя, снижай нагрузки )))

      16
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:50

      У нас многому учились иностранцы, только мы всё своё наследие похерили в погоне за золотым тельцом и теперь на задворках футбольной Европы. Они оказались достойными учениками, а мы транжирами и бездарями...

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:51

      (с) это не пыль

      к нам тут один на БМВ вчера подрулил, хотел попылить, но у нас грязи по корено, буксонул разок, и скрылся)

      5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 12 ноября 2018, 22:52

      (с) самый безобидный и не конфликтный...
      Толя, ты полувопрос написал, но позволь не отвечать...
      Хорошего не скажу, а другое за глаза - не красиво...
      Хотя, возможно, ты и прав...

      5
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      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:54

      Красавчег, чо !
      Смертельную однако обиду он этому "крысёнышу" нанёс...

      16
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 22:54

      читал как то в союзе Луганская школа была очень сильная ...
      футбольный интернат , со всей хохляндии перспективных пацанов туда свозили

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      Рубик Докоян > insider_retro 12 ноября 2018, 22:54

      Меня от дочери зять довёз до рынка. Я там закупился как и в магазине Лента. Завтра после обеда ещё в Перекрёстке затарюсь и будем готовиться к Днюхе внучки. А тут особо новостей нет, топят больше за Спартак и Кононова.

      6
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      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:55

      (с) ты себя не бережёшь...
      Что бы я делал без твоей заботы, Макс?!..))
      Завтра склад стеречь, потому, я как хомяк впрок накидываюсь!..))

      6
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      MaxRnD > Project Бабангида 12 ноября 2018, 22:56

      Это и есть корень зла ))

      16
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      insider_retro > shlomo 12 ноября 2018, 22:59

      (с) много подводных камней....
      Толя, как только летом началась муть, при молчаливом согласии пользователей, я потерял интерес к камням, истокам и закулисным переговором...
      Посеяли семя, пожнут и зёрна урожая...
      Даже рад, что не участвую в этом коллапсе...

      6
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      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 22:59

      (с) это и есть корен зла

      я давно подозревал что дьявол, всегда носит чёрное, и ездит на БМВ)

      не ну реально эти БМВшники на дорогах задрали))

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 22:59

      Настолько серьёзное сторожение идёт, что аж и челюстями подвигать некогда ? Увольняйся нахрен, ибо это не дело впрок хомячить ))

      17
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:00

      Просто Донбасс был спортивным, но Луганск всегда Донецку уступал и по размерам, и по населению и по результатам экономическим и спортивным. Был период, когда у них плеяда молодых хороших игроков появилась. Они часто обменивались игроками с Ростовом. А одними из лучших спортинтернатов были Киевский и Харьковский и не только на Украине.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 23:01

      (с) посеяли семя, пожнут и зёрна

      слова не мальчика , но мужа! +++

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:03

      Бубка не из ваших краёв?

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 12 ноября 2018, 23:06

      (с) имеет свою спираль

      то то я чувствую в меня что то ввинчивается , сто лет тому назад ввинченное)

      5
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      insider_retro > MaxRnD 12 ноября 2018, 23:07

      (с) Настолько серьёзное сторожение...
      Даже пошутить некогда!..))
      Время тянется, служба идёт, а холодильник перед глазами стоит!..))
      Есть к чему стремиться!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 12 ноября 2018, 23:09

      (с) до завтра...
      Всех благ, Толя!..))
      Пусть завтра будет лучше сегодня!!..))

      4
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 12 ноября 2018, 23:09

      (с) Даже пошутить некогда!..))

      Чистый геноцид ! ))

      13
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      MaxRnD > shlomo 12 ноября 2018, 23:10

      Давай, Толик, спокойных снов ! ))

      13
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:12

      Он родился в Луганске, но ещё пацаном переехал в Донецк и всю жизнь там жил. Но действующим спортсменом жил и в Монако, чтобы не платить налоги с доходов. Потом в Киеве был и депутатом и президентом Олимпийского комитета. Сейчас в международной федерации лёгкой атлетике заправляет. Вася его старший брат. тоже в Донецке занимался и выступал. Серёге в Донецке памятник стоит у стадиона.

      4
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      Рубик Докоян > shlomo 12 ноября 2018, 23:13

      Застава отбой !... )))

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      insider_retro > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:13

      (с) в меня что то ввинчивается...
      А в меня что-то тыкается, засовывается и штырится!..))
      Очень тяжело противостоять натиску!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:14

      с тобой википедия не нужна))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:17

      Ну, всего уже и не упомнишь, иногда подсматриваю, освежая память. ))) Кто у нас выступал и знаменит я знаю хорошо. А вот где родился, учился, где сейчас уже надо смотреть.

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      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 23:17

      (с) ...что то тыкается , засовывается , и штырится!..

      дайка отгадаю.... да это же андроид на подзарядке ))

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      MaxRnD > MaxRnD 12 ноября 2018, 23:17

      Ладно, хлопцы, завтра опять на работу, так что я отбиваюсь всед за Толянычем ! ))
      Всем всех благ и спокойных снов ! ))

      14
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      insider_retro > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:17

      (с) отбой !...
      Олег и мне скажи что-нибудь вечерне-абажурное!..
      Режим...
      Зубы в стакан, очки на полку, голову на подушку!..))
      Пойду новый матрас обминать!..))

      Всем приятных сновидений!!!!!!..

      4
      Ответить
      ...
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      Рубик Докоян > MaxRnD 12 ноября 2018, 23:20

      Спокойной ночи, Макс !

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:21

      (с) а вот где родился , учился..

      у меня на даты память плохая, на имена ещё хоже, в лицо вообще никого не узнаю))

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 ноября 2018, 23:22

      Макс, чуть поз же гляну что ты та накуролесил))
      отдыхай, завтра снова в бой...

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      ...
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      Рубик Докоян > insider_retro 12 ноября 2018, 23:23

      Уже забыл как нам перед сном говорили в плане туалета, умывальника, командуя разойтись и отбиваться. Пусть тебе не снится крейсер "Аврора"...)))

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      Project Бабангида > insider_retro 12 ноября 2018, 23:24

      держи ноги в тепле, живот в сытости, а склад на замке))
      удачной смены!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:25

      Я в лицо хорошо знаю актёров и спортсменов. И часто пихал на разных сайтах админам и редакторам газет о телефону здесь, которые публикуя фото одних подписывали другими именами и фамилиями.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:28

      твоя щипитильность даже на сайте всем известа)) не раз и не два тут пихал и тыкал неучам)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:40

      Для здешних неучей это простительно. Но когда на одном сайте регулярно путают фото уже просто достали. Как-то писали про Артёма Реброва, а фото влепили Сергея Реброва из Украины.))) В одной здешней газете, которую я раньше выписывал, а теперь покупаю " Телевидение и радио" ( там программы) Очень часто путали актёров. После моих звонков, извинялись перед актёрами и то убого. Пишут про актрису Людмилу Савельеву, а фото актрисы Галины Беляевой совсем из другого. В следующем номере извинились только перед Беляевой, а надо было перед обеими. И таких примеров с десяток наберётся.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:41

      )) "я не я, и лошадь не моя"
      я даже не удивлён, потому как наша пресса даже живых хорони ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:43

      Да всё, что угодно могут влепить, особенно сейчас. Выпускающих редакторов нет, корректоров нет. Сидят набранные пигалицы с улицы и тискают в номера свои опусы.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:51

      "пипл хавает" нас топят во лжи , а мы как тот крейсер "варяг" хоть и не сдаёмся, но всё же идём ко дну(

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:52

      печальную я картину нарисовал, но розовые очки к чёрту она правдива (

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:53

      Пипл всё сейчас хавает, вместо еды...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:54

      Мы линзы наденем и очки +4.)))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:55

      а у нас Олег погода наконец испортилась . морось какая то летит, +1 около 0. зябко, бабы мёрзнут)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 ноября 2018, 23:56

      У нас тоже так. Днём холодный ветер, +2-3, но ночью уже небольшой минус и гололёд. Дело к зиме уже.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:58

      понты закончились , пора панталоны с начёсом доставать )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 00:00

      Я уже финское термо белье подо деваю, чтобы ноги не замерзали, гуляя с внучкой.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 13 ноября 2018, 00:00

      погода максимально приближенная к питерской! с каждым днём всё больше ощущаю симпатию к зениту)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 00:04

      У нас только сырость и влажность высокая, да и ветер холодный с Балтики задувает.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 00:04

      (с) уже финское термо бельё ...

      я как тот фраерок буду мёрзнуть, но хрен одену, потому что у нас это типа западло! а я же типа - модный! так вот и рисуемся друг перед другом - сопливые макаки

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 00:08

      Не, на фиг прошли те времена. Так оно и не видно и под джинсами, и под другими брюками. Здоровье дороже понтов. В юности шапку не опускал провожая подругу, потом стоя с ней у калитки. И только , когда домой пошёл, уже прикрыл уши. но поздно, прихватил мороз. Домой пришёл, правое ухо красное и оттопыренное.)))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 00:14

      Нучто, Андрюша, по люлям ?... Надо и отдыхать. Пока.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 00:14

      (с) здоровье дороже денег

      у нас как то пока наоборот )
      тешим себя тем , что " здоровью моему полезен русский холод" )

      помню одно время было западло в шапках и пи..да..ках ходить. а тут как рас дубочилово стояло, так я домой с сосульками на голове приходил)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 00:16

      давай Олег! отдыхай!
      ...нуты помнишь?))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 13 ноября 2018, 13:07

      Макс, просмотрел свои каталоги, и пожалел, что не отмечал среди прочитанного, что понравилось, а что нет. Спустя 40-30 лет уже трудно среди обилия прочитанного всё упомнить. Но выбрал тебе творчество В. Пикуля. Там всё есть и военная тематика и историческое. Мне он близок как автор. Также и Ростислав Самбук. Может посмотреть аннотации к его книгам и выбрать. Интересно писал на военную тематику и про разведчиков в частности. Игорь Бондаренко. " Такая долгая жизнь". " Приговор обжалованию не подлежит". " Красные пианисты". Василий Ардаматский " Суд". " Первая командировка". "Дорога чести". Илья Штемлер " Универмаг". " Утреннее шоссе".

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      афоня72 > shlomo 16 ноября 2018, 17:48

      Ребята извините, я недавно, так кто так чудит так на КП и минусует так жестко. вроде все коменты по делу?!

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