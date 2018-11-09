В Испании сообщают, что Солари останется в «Реале» до конца сезона

У Переса семь пятниц на неделе. Если сезон будет мучительно провальным для Реала, его доля вины там значительная. А мы завтра здесь соберёмся и обсудим кандидатуры и их перспективы... )))
Сантьяго Солари будет возглавлять «Реал» как минимум до конца сезона. Об этом сообщает COPE.
Руководство мадридского клуба планирует утвердить аргентинского специалиста в должности главного тренера команды. Помешать назначению может только провальный результат в матче 12-го тура Примеры с «Сельтой».
На данный момент Солари является исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством сливочные провели три игры и во всех одержали победы.