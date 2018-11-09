РПЛ. «Арсенал» забил два безответных гола «Анжи». Тренер туляков Кононов близок к уходу в «Спартак»

14-й тур РПЛ открылся в Туле, где «Арсенал» принимал «Анжи». Туляки забили по голу в каждом из таймов. Один из мячей записал на свой счет принадлежащий «Спартаку» Зелимхан Бакаев.

«Арсенал» поднялся на девятое место в таблице. Главный тренер команды Олег Кононов близок к уходу в «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ткачев, 25; 2:0 – Бакаев, 63.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 66), Мирзов, Бакаев (Кангва, 74), Джорждевич (Аджоев, 87).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Глебов, Чайковский (Хамдамов, 69), Долгов (Кацаев, 53), Понсе (Маркелов, 78).

Предупреждения: Левашов, 90 – Чансельор, 76; Глебов, 78; Гиголаев, 88.

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