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    РПЛ. «Арсенал» забил два безответных гола «Анжи». Тренер туляков Кононов близок к уходу в «Спартак»

    14-й тур РПЛ открылся в Туле, где «Арсенал» принимал «Анжи». Туляки забили по голу в каждом из таймов. Один из мячей записал на свой счет принадлежащий «Спартаку» Зелимхан Бакаев.

    «Арсенал» поднялся на девятое место в таблице. Главный тренер команды Олег Кононов близок к уходу в «Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ткачев, 25; 2:0 – Бакаев, 63.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 66), Мирзов, Бакаев (Кангва, 74), Джорждевич (Аджоев, 87).

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Глебов, Чайковский (Хамдамов, 69), Долгов (Кацаев, 53), Понсе (Маркелов, 78).

    Предупреждения: Левашов, 90 – Чансельор, 76; Глебов, 78; Гиголаев, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2018 21:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 9 ноября 2018, 21:22

      Ожидаемая победа Тулы, да и счет ожидаемый. Анжи и Енисей на выход

      2
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > Skull_Boy 9 ноября 2018, 21:22

      Давайте дружно им скажем "ПАКА".

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Skull_Boy 9 ноября 2018, 21:36

      Уфа не то что бы блещет игрой, у них в автобусной схеме шансы вылететь такие же как и у Анжи, они в большинстве забивают так же контратак, так что против нынешней Уфы которой нужно набирать очки будут играть закрыто зная чт они будут лезть, а в позиционке они днища, что и доказывают находясь ниже Анжи...

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