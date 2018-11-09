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    Месси обеспокоен непопаданием Малкома в стартовый состав «Барселоны». Аргентинец спросил об этом Вальверде

    Лидер «Барселоны» Лионель Месси обеспокоен тем, что нападающий Малком не попадает в стартовый состав.

    Капитан каталонцев пообщался по этому поводу с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

    Аргентинец спросил: «С Малкомом что-то не так?» Специалист ответил: «Нет».

    Бразилец перешел в «Барселону» из «Бордо» этим летом за 41 миллион евро. В текущем сезоне он принял участие всего в четырех матчах, проведя в общей сложности 114 минут на поле. В игре четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером» (1:1) форвард вышел на замену на 81-й минуте и забил гол, ставший для него дебютным за «Барселону».

    Источник: Mundo Deportivo

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    09.11.2018 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1055

      3ton 10 ноября 2018, 00:40

      До стартового состава еще рано говорить , но на замену надо выпускать.
      Сидя на скамейке он себя не покажет )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 19:34

      Очень короткий разговор но по делу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 9 ноября 2018, 19:07

      Нормальный разговор капитана с тренером.

      0
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