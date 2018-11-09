Месси обеспокоен непопаданием Малкома в стартовый состав «Барселоны». Аргентинец спросил об этом Вальверде

Лидер «Барселоны» Лионель Месси обеспокоен тем, что нападающий Малком не попадает в стартовый состав.

Капитан каталонцев пообщался по этому поводу с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Аргентинец спросил: «С Малкомом что-то не так?» Специалист ответил: «Нет».

Бразилец перешел в «Барселону» из «Бордо» этим летом за 41 миллион евро. В текущем сезоне он принял участие всего в четырех матчах, проведя в общей сложности 114 минут на поле. В игре четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером» (1:1) форвард вышел на замену на 81-й минуте и забил гол, ставший для него дебютным за «Барселону».