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    Сборная Германии назвала состав на игры с Россией и Голландией

    Тренерский штаб сборной Германии определился с составом на товарищеский матч с Россией (15 ноября) и встречу Лиги наций с Голландией (19 ноября).

    Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

    Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Никлас Зюле, Матс Хуммельс (оба – «Бавария»), Тило Керер («ПСЖ»), Антонио Рюдигер («Челси»), Джонатан Та («Байер»), Йонас Гектор («Кельн»), Нико Шульц («Хоффенхайм»).

    Полузащитники: Юлиан Брандт, Кай Хавец (оба – «Байер»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Тони Кроос («Реал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Себастьян Руди («Шальке»), Лерой Сане («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Тимо Вернер («Лейпциг»), Марк Ут («Шальке-04»).

    Источник: Твиттер сборной Германии

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    09.11.2018 17:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 12 ноября 2018, 20:07

      Команда будущего.И сразу разминка с Россией. Будет круто.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 9 ноября 2018, 21:12

      Интересно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 ноября 2018, 19:27

      Джонатан Та - кто он? Саксонец, прусак или истинный ариец? Загадка....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 9 ноября 2018, 19:24

      Лёв упорно игнорирует лучшего вратаря Германии последних 2-3 лет (Тер Штеген)... После всех этих провалов как он до сих упор у руля вообще фантастика... Федуна футбольному союзу Германии не хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 18:54

      Сане вновь в составе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран 9 ноября 2018, 18:49

      ничего так)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 9 ноября 2018, 18:33

      Тер Штенгер лутщий на данный момент вратарь сборной Германии!!!!!

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > sachsen-leipzig 9 ноября 2018, 18:52

      Да отсутствие Тер Штегена ,удивляет.

      2
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      Рейтинг: +22

      Lowenmower 9 ноября 2018, 18:09

      Как болельщика сб. Германии этот состав совсем не впечатляет почему-то :/

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Lowenmower 9 ноября 2018, 18:51

      Да,хочется Лама ,Бастиана Ш.и всю "старую" школу

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 9 ноября 2018, 17:56

      Хаххахахахах, опять дыра Нойер, а Тер Штегена опять нет, да и понабрал лавочников, совсем с ума сошел Лев

      2
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      ...
      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > Skull_Boy 9 ноября 2018, 19:22

      Такое ощущение , что он мечется от безысходности...

      0
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