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    Кейн – игрок недели в Лиге чемпионов

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признан лучшим игроком четвертого тура Лиги чемпионов.

    Во встрече с ПСВ (2:1) 25-летний футболист отметился дублем, принеся своей команде победу.

    По итогам голосования болельщиков англичанин обошел форварда «Црвены Звезды» Милана Павкова (два гола в ворота «Ливерпуля»), полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза (гол и две результативные передачи в матче с «Шахтером») и нападающего «Реала» Карима Бензема (дубль в игре против «Виктории»).

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кейн провел четыре матча, записав на свой счет четыре гола.

    Источник: УЕФА

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    09.11.2018 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 ноября 2018, 17:12

      молодец

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 9 ноября 2018, 15:52

      ну и зря. Павков заслужил больше, Ливерпуль в этом сезоне ой как тяжко обыграть

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