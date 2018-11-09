Кейн – игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признан лучшим игроком четвертого тура Лиги чемпионов.

Во встрече с ПСВ (2:1) 25-летний футболист отметился дублем, принеся своей команде победу.

По итогам голосования болельщиков англичанин обошел форварда «Црвены Звезды» Милана Павкова (два гола в ворота «Ливерпуля»), полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза (гол и две результативные передачи в матче с «Шахтером») и нападающего «Реала» Карима Бензема (дубль в игре против «Виктории»).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кейн провел четыре матча, записав на свой счет четыре гола.