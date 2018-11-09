Дани Алвес: «В свое время у меня была возможность перейти в «Челси» и «Манчестер Сити»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал, что в свое время мог перейти в «Челси» и «Манчестер Сити».

Летом 2007 года будучи игроком «Севильи» бразилец почти заключил контракт с лондонским клубом, но переход в итоге сорвался. Через год футболист перебрался в «Барселону».

В 2017 году Алвес договорился о переходе в «Сити», но передумал, когда получил предложение от «ПСЖ».

«Причиной моего несостоявшегося перехода в «Челси» был лондонский клуб, а не я. Я думал, что все уже свершилось. Я собирался ехать работать с Моуринью. Не знаю, возможно, он получил какую-то другую информацию о том, что я не хотел переходить или что-то еще, но с тех пор наши отношения ухудшились. Но это была не моя вина. Я был убежден, что буду работать с ним и стану частью его команды.

Гвардиола? Он улучшил меня как футболиста. Он многому научил меня. И поэтому, когда в каждом интервью меня спрашивают о Пепе, я всегда говорю одно и то же: это лучший тренер, с которым я когда-либо работал.

Он гений в ключевые моменты, он знает, как точно дать понять своим игрокам, что они должны делать. Во многих случаях именно он как тренер выигрывал матчи «Барселоны». Мы просто должны были следовать его инструкциям.

Все было сделано для перехода в «Манчестер Сити», но этого не случилось из-за семейного решения. Пеп знал мои намерения, я разговаривал с ним. Он знал мое стремление снова работать с ним и его штабом. Он знает, что я испытываю огромное уважение к ним, поэтому я снова хотел поработать с ним, пока не подвернется что-то еще.

В жизни вы должны взвесить все, даже когда это просто решения о вашей карьере. Мне нравятся мои решения, к которым нужно относиться бережно. В этом случае они не вредят никому рядом со мной, так что близкие мне люди счастливы. Я знаю, что если мои близкие счастливы, я тоже счастлив, и могу сделать свою работу лучше. Для меня было стыдно больше не поработать с Гвардиолой, потому что он знает, что я обожаю его. Но в то же время это был новый вызов, который изменил мое сознание.

Нет, я не жалею об этом. В любом случае моя карьера еще не закончена. Английский футбол – это тип футбола, которым я очень восхищаюсь», – сказал Алвес.