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    «БИЗНЕС Online»: матч с «Уфой» станет последним для Рианчо в «Спартаке»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо может покинуть клуб уже на следующей неделе.

    Как сообщает «БИЗНЕС Online», матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» стане для испанского специалиста последним во главе московской команды.

    Ранее сообщалось, что в понедельник, 12 ноября «Спартак» возглавит тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.

    Под руководством Рианчо «Спартак» провeл пять матчей во всех турнирах, дважды победил, два раза сыграл вничью и один раз проиграл.

    Встреча «Уфа» – «Спартак» состоится в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    09.11.2018 13:59
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 9 ноября 2018, 17:43

      Чем раньше, тем лучше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:20

      Одно можно с уверенностью сказать, кто бы не пришёл, он не надолго...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 9 ноября 2018, 17:11

      ну он тогда с уфой и начудит чтоб его запомнили

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > серега кашин 9 ноября 2018, 17:38

      Боюсь как бы вы не оказались правы..Мужик мнит себя непризнанным гением..Прямо как Карпин.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 ноября 2018, 17:10

      Повторюсь, надо заканчивать эту Санта-Барбару и назначать человека, не учавствовавшего в конфликте. Спартаку, скорейшего выздоровления и удачи!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 ноября 2018, 16:53

      Еще один допрыгался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 16:00

      Для Кононова это будет серьезной проверкой.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 9 ноября 2018, 15:46

      Рианчо приспособленец каких поискать,какие песни поёт про Спартак!!!!Да он не слышал про него год назад.Челу просто хочется во что бы то ни стало побыть главным.Спартаку нужен не очередной мотиватор,а нормальный тренер,и поддержка менеджмента . Кононов в данном случае хороший вариант.Ну не Карпин же в самом деле.Это по сути почти Рианчо.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > алдан2014 9 ноября 2018, 16:11

      Карпин для Спартака больше подходит чем Кононов...))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 9 ноября 2018, 16:33

      По делу да, но Карпин для спартака отпетая песня и
      окончательно. Карпин и в Ростове не удержится.

      3
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > _Marqella_ 9 ноября 2018, 17:36

      У Валеры были в составе приличные игроки,к примеру Велитон.Но Валера не тренер.Ну почему он с упорством маньяка ставил Джанаева в ворота?В итоги из за упертости Карпина лишились золота.И мысли тренера не было у Валеры.А интервью ...до сих пор кони ржут

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 9 ноября 2018, 15:38

      Ну капец , поменяли шило на мыло

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 9 ноября 2018, 15:24

      Прощай ЛЕГЕНДА!))

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 9 ноября 2018, 14:58

      Оставьте рианчо с ним спартак ждет успех, какая игра против ранджеров!!

      1
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