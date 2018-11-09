«БИЗНЕС Online»: матч с «Уфой» станет последним для Рианчо в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо может покинуть клуб уже на следующей неделе.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» стане для испанского специалиста последним во главе московской команды.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 12 ноября «Спартак» возглавит тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов.

Под руководством Рианчо «Спартак» провeл пять матчей во всех турнирах, дважды победил, два раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Встреча «Уфа» – «Спартак» состоится в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.