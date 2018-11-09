Агент: «Байер» хотел арендовать Дзюбу еще до ЧМ-2018»

Футбольный агент Джамал Акаев сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог продолжить карьеру в «Байере». По его словам, клуб из Леверкузена проявлял интерес к российскому форварду еще до начала чемпионата мира-2018.

«Байер» искал большого форварда на замену завершающего карьеру Штефану Кисслингу. Им был интересен Дзюба, причем еще до успешного выступления на чемпионате мира. На одном из матчей мирового первенства я смотрел Дзюбу вместе с директором «Байера» Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа. Но понимали, что после такого выступления на ЧМ игрок будет нужен самому «Зениту», у них самих небольшие шансы.

«Зенит» был в курсе интереса «Байера». Не в курсе, знал ли об этом сам Артем. В итоге в начале августа «Байер» арендовал форварда «Андерлехта» и сборной Швеции Исаака Телина», – сказал Акаев.

Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.