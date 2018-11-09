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    Агент: «Байер» хотел арендовать Дзюбу еще до ЧМ-2018»

    Футбольный агент Джамал Акаев сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог продолжить карьеру в «Байере». По его словам, клуб из Леверкузена проявлял интерес к российскому форварду еще до начала чемпионата мира-2018.

    «Байер» искал большого форварда на замену завершающего карьеру Штефану Кисслингу. Им был интересен Дзюба, причем еще до успешного выступления на чемпионате мира. На одном из матчей мирового первенства я смотрел Дзюбу вместе с директором «Байера» Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа. Но понимали, что после такого выступления на ЧМ игрок будет нужен самому «Зениту», у них самих небольшие шансы.

    «Зенит» был в курсе интереса «Байера». Не в курсе, знал ли об этом сам Артем. В итоге в начале августа «Байер» арендовал форварда «Андерлехта» и сборной Швеции Исаака Телина», – сказал Акаев.

    Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Sport24

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    09.11.2018 13:23
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 ноября 2018, 10:44

      все бывает

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 9 ноября 2018, 20:19

      Хотели да перехотели

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:26

      Много хотели, мало получили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:43

      Скорей всего Байер не потянет его стоимость.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 16:41

      Там не столько стоимость аренды или самого трансфера как его зарплата 3,6 ляма в год. Такую имеют в "Баварию" только отдельные футболисты.

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 16:51

      Да конечно на понижение зарплаты Дзюба не пойдет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 16:53

      Он только на 2-3 месяца согласился, играя в "Арсенале" и то не очень существенно для него. Наши футболёры деньги умеют считать очень хорошо, в отличие от того как играют.)))

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:00

      Деньги умеют считать и добиваться увеличения сумм. Пожалуй это стало уже системой.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 17:03

      В этом они поднаторели вместе со своими агентами. А стоит более менее удачно провести сезон, как требуют пересмотреть контракт в сторону увеличения.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:08

      Конечно у агентов тоже есть свои интересы.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 17:11

      ))) И очень не маленькие...

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:14

      Да что говорить у идущей к банкротству Балтики зарплаты отдельных футболистов достигают в месяц до 1млн.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 17:19

      Иначе же варягов не заманить. Прописывают контракты, порой не без откатов, а финансовых гарантий никаких, всё на словах и обещаниях. А потом выясняется, что спонсор своих обязательств не выполняет. Областной или городской бюджет тоже не в силах тянуть эту лямку. Так команды и банкротятся, а долги остаются.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:24

      Конечно иметь сейчас хороших спонсоров ,для клубов многое значит. Но они тоже умные и вкладывать в рискованные проекты не каждый будет.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 17:31

      Безусловно. Сейчас многим компаниям не сладко в нынешних экономических реалиях, где санкции и кризис. А футбольные аппетиты известны у нас.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 17:40

      Высказываются об снижении потолка зарплат. Но как это все сделать ,трудно даже понять.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 17:44

      Когда денег не будет тех, что там крутятся, то и зарплаты будут соответствующими. А пока бюджет позволяет, то его значительная часть уходит именно на зарплаты. Все пилят бабки пока они там есть.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:16

      Наличие бабок будет способствовать и провоцировать все эти действия ,направленные на не совсем справедливое распределение.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 18:21

      Когда есть большие деньги, то их "освоить" и поделить всегда найдутся желающие. )))

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:32

      Деньги всегда будут крутится в наших ведущих ,титулованных клубах ,которых спонсируют "Газпром" ,"Роснефть" или "Лукойл".

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 18:34

      У этих да, а остальные кормятся из местных бюджетов и в ожидании, что им тоже найдут щедрого спонсора.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:47

      Как правило местные бюджеты , особенно в дотационных регионах, не обладают достаточным количеством средств на содержание футбольных клубов высших российских дивизионов. Не говоря уже о внутренних проблемах.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 18:52

      Вот поэтому они и прозябают, банкротятся или и вовсе отказываются от таких проектов как наличие футбольного клубы в ФНЛ или РПЛ.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:59

      Сейчас подумал о судьбе ивановского Текстильщика ,лидирующего в Западной зоне. В случае выхода в ФНЛ ,сможет ли будет существовать в таких жестких рамках?

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 19:08

      А сколько отказываются от играть в ФНЛ из-за финансовых проблем и остаются в ПФЛ. Помнишь в СССР был случай. Даугава в первой лиге после первого круга шла на первом месте с большим отрывом. А во втором стала сливать матчи. чтобы не попасть в высшую лигу, были проблемы с финансированием.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 19:19

      Таких примеров немало. Наш Текстильщик в советские времена балансировал между первой и второй лигой. А платили игрокам от количества побед.Команда попадала в первую лигу ,там команды классом выше и они оказывались в конце турнирной таблицы. Зарплата падала и игроки делали далеко идущие выводы на следующий год.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 19:30

      Это же легко вычисляется. Зачем пахать и биться за выживание в первой лиге, получая меньше денег, когда во второй лиге можно королевать и получать больше. Старухин получал в Строителе Полтава 500р. в месяц и никуда не хотел уходить. В клубах высшей лиге о таких и не мечтали. В Полтаве его на руках носили, "подснежником" числился в нескольких местах и хорошо имел. И только Шахтёр через его жену сумел его выкрасть у Полтавы. Тут 4-х комнатную квартиру в центре Донецка дали, машина, жену пристроили на хорошую работу и бабки те же получал.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 19:39

      Ну что не сделаешь для хорошего человека.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 19:50

      Бабуся всё успевал и умел, светлая ему память. Но вот остановиться вовремя от пагубной привычки так и не смог, как и многие футболисты того периода.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 19:58

      Запоминающаяся личность. Был лидером Шахтера.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 20:01

      Как он играл головой такого второго я не знаю ни у нас, ни в мировом футболе. У него есть гол забитый головой из-за пределов штрафной площадки. Как-то хотел найти информацию сколько он забил головой, но не нашёл, а уж сколько он сбросил и дал пасов-конфеток головой...

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 20:08

      Да головой он играл классно. Наверное потому что она у него была лысая.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 20:10

      Лысых в нашем футболе хватало, ))) но никто так головой не играл.

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      zigbert > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 20:22

      Что верно то верно. Не помню за сборную он был задействован?

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      Рубик Докоян > zigbert 9 ноября 2018, 23:01

      Сыграл со сборной ГДР в экспериментальной сборной счёт 2:2. Они тогда с Газзаевым удачно сыгрались. Лобановский его не видел в сборной из-за его физики и медлительности, как из-за физики и Черенкова не брал.

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 9 ноября 2018, 15:14

      Neverkusen все равно ничего не выиграет, хотя сколько помню - всегда была очень симпатичная команда, Баллак, Шнайдер, Нойвилль, Бабич, Бербатов, Новотны, Кисслинг, Рольфес, Воронин, Рамелов, Бутт... Такие ИГРОЧИЩИ были...

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      DIDI 23 9 ноября 2018, 15:00

      Цену нагоняет.

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      Рейтинг: +2104

      upiter622 9 ноября 2018, 13:41

      Ну вот,расстроили Дзюбу перед важным матчем против ЦСКА!

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      Майор Балдёжник 9 ноября 2018, 13:37

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