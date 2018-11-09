Навас отказался от вызова в сборную Коста-Рики из-за «Реала»

Навас красава!
Как только не пытались его подвинуть, он снова и снова доказывал, что достойный номер 1!
Голкипер «Реала» Кейлор Навас отказался от вызова в сборную Коста-Рики на товарищеские матчи с командами Чили и Перу.
Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера коста-риканской команды Рональд Гонсалес. Навас хочет воспользоваться паузой в чемпионате, чтобы лучше подготовиться к предстоящим матчам «Реала» и доказать свое право на место в основном составе мадридцев.
В текущем сезоне основным голкипером «Реала» считается Тибо Куртуа, перешедший летом из «Челси».