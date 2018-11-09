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    Навас отказался от вызова в сборную Коста-Рики из-за «Реала»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас отказался от вызова в сборную Коста-Рики на товарищеские матчи с командами Чили и Перу.

    Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера коста-риканской команды Рональд Гонсалес. Навас хочет воспользоваться паузой в чемпионате, чтобы лучше подготовиться к предстоящим матчам «Реала» и доказать свое право на место в основном составе мадридцев.

    В текущем сезоне основным голкипером «Реала» считается Тибо Куртуа, перешедший летом из «Челси».

    Источник: Marca

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    09.11.2018 10:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +145

      Glebson 9 ноября 2018, 15:55

      Навас красава!
      Как только не пытались его подвинуть, он снова и снова доказывал, что достойный номер 1!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:22

      Федерация футбола Коста Рики будет недовольна таким решением и может принять меры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 ноября 2018, 13:29

      а зря он так могут и не позвать потом

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 ноября 2018, 11:17

      жалко Наваса, считаю лучший вратарь на данный момент

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 ноября 2018, 10:43

      И у него есть шанс...А если не получится, может летом спокойно уйдет в другую команду(или даже зимой, если предложение будет)...Интерес к такому вратарю точно будет

      0
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      Рейтинг: +752

      99-й 9 ноября 2018, 10:42

      А отыграв на ноль с Чили и Перу не проще что либо доказать?

      0
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