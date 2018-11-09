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    Мусаев: «Краснодару» очень тяжело. Кадровый ресурс небольшой»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Стандардом» (2:1). Российская команда проигрывала в этой встрече до 79-й минуты, но затем забила два гола и одержала победу.

    – До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол. Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.

    – За счет чего удалось забить? И почему концовка осталась за «Краснодаром»?

    – За счет того, что не отошли от своей игры – мы планомерно раскачивали оборону соперника, забили два фантастических гола. Наше терпение вознаградилось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 00:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -2

      kurilov 9 ноября 2018, 10:10

      Вас Господа фанаты очень жалко. Я даже на вас не обижаюсь. Мусаев,Черчесов,Шалимов,Кононов.Слуцкий- очень похожи на Горбачёва и Ельцина. Я в футбол играю с полутора лет и в 67 играл

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 9 ноября 2018, 09:54

      Кадровый вопрос надо начинать с тренеров, хотя где вы их возьмёте ?
      Сулейманов , беги из этой команды , ты игрок топ уровня и просидишь, как Лаборде, перед, которым я хочу извиниться зря прожитую жизнь в этой команде. Хотя куда бежать? Все тренера из одного теста. Я в 92 году сельской школой , где в классах было от5 до15 учеников, разгромил чемпионов московской области, подготовил в институт ФК 10 студентов, двое играли в высшей лиге, один был чемпионом Москвы,России, СНГ и СССР по бегу, я за эти достижения получил две премии по 15 рублей. Поэтому уехал жить в США. Всё это я сделал за семь лет. И опять вернулся Россию, но здесь ничего не изменилась.Очень жалко Путина - он настоящий ГЕРОЙ , но никто не поддержал нашей семьи инициативу , поправит Конституцию и присвоить ему это звание. Вот это всё - настоящий ФУТБОЛ!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ > kurilov 9 ноября 2018, 10:31

      Нашел героя, блин.......

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 9 ноября 2018, 09:08

      Посмотрел пресконференцию, и этому писателю надо яйца оторвать. Эта бездарность взяла и вырвала из контекста разные слова Мусаева и сложила в эту фразу.
      Э, бомбардир, очнись!!!

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Retiremen_VMF 9 ноября 2018, 11:42

      Дай полное интервью

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      Рейтинг: -2

      kurilov 9 ноября 2018, 08:56

      Месси сказал, что в Барсе три не того уровня, это ГАЗИНСКИЙ, ПЕТРОВ, КАБОРЕ и естественно ТРЕНЕРА, которые этого не видят

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 ноября 2018, 01:29

      у ЦСКА ресурс ещё меньше но Гончаренко даже не заикается по этому поводу

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Garrincha58 9 ноября 2018, 06:40

      А фразу про пионер лагерь как расценивать? И что здесь такого сказал Мусаев, что у него небольшой кадровый ресурс? Или вы увидели, что он жалуется после победы?
      И где в ЦСКА мало игроков, у них просто нет звезд за миллионы долларов, ушли, а на новых не дают денег.
      Так что сначала читаем правильно, а потом обси...ем соперника по делу.

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      Рейтинг: +11352

      knikos 9 ноября 2018, 01:23

      Не совсем понятно про кадровый ресурс . Он , этот ресурс , вышел и сделал игру !

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > knikos 9 ноября 2018, 06:50

      Я думаю, что разговор о количестве иностранных игроков на поле.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > knikos 9 ноября 2018, 07:37

      Скамейка коротковата,что бы играть две игры в неделю.

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 ноября 2018, 00:55

      Молодежи "Краснодара" Браво,впереди победы и титулы,только не зазнаваться.

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 9 ноября 2018, 00:19

      Зато молодёж себя сегодня отлично показала , Сулейманов забил очень важный мяч , а Сафонов отлично отстоял в воротах сделал несколько супер сейвов

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Vladimir93rus 9 ноября 2018, 01:30

      молодёжь

      -1
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