Мусаев: «Краснодару» очень тяжело. Кадровый ресурс небольшой»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Стандардом» (2:1). Российская команда проигрывала в этой встрече до 79-й минуты, но затем забила два гола и одержала победу.

– До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол. Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.

– За счет чего удалось забить? И почему концовка осталась за «Краснодаром»?

– За счет того, что не отошли от своей игры – мы планомерно раскачивали оборону соперника, забили два фантастических гола. Наше терпение вознаградилось.