Джеррард: «Рейнджерс» проиграл «Спартаку» заслуженно»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (3:4). По словам специалиста, красно-белые заслуженно выиграли в этой встрече.

«Естественно, я очень расстроен результатом. Мы хорошо атаковали, смело и опасно. В некоторых моментах получали за это вознаграждение, но когда встречаешься с достойным соперником и не обороняешься правильно, он тебя за это наказывает. Мы не делали обычных, базовых вещей, неверно выбирали позиции, не распределяли роли. Я разочарован тем, как мы оборонялись. Мы могли рассчитывать на четыре гола, но у нас всего три. Поэтому и такой результат.

Мы провели кошмарные пять минут после перерыва. Возможно, замены помогли бы, но пропущенные голы – это следствие не тактики, а индивидуальных ошибок футболистов. Игроки – живые люди, они могут ошибаться.

Теперь у нас ещe более сложная задача. Наши шансы на выход из группы уменьшаются, учитывая еще и ничейный результат в первом матче со «Спартаком», но мы не опускаем рук. Винить должны только самих себя. Проиграли заслуженно», — сказал Джеррард.

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