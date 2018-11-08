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    Джеррард: «Рейнджерс» проиграл «Спартаку» заслуженно»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (3:4). По словам специалиста, красно-белые заслуженно выиграли в этой встрече.

    «Естественно, я очень расстроен результатом. Мы хорошо атаковали, смело и опасно. В некоторых моментах получали за это вознаграждение, но когда встречаешься с достойным соперником и не обороняешься правильно, он тебя за это наказывает. Мы не делали обычных, базовых вещей, неверно выбирали позиции, не распределяли роли. Я разочарован тем, как мы оборонялись. Мы могли рассчитывать на четыре гола, но у нас всего три. Поэтому и такой результат.

    Мы провели кошмарные пять минут после перерыва. Возможно, замены помогли бы, но пропущенные голы – это следствие не тактики, а индивидуальных ошибок футболистов. Игроки – живые люди, они могут ошибаться.

    Теперь у нас ещe более сложная задача. Наши шансы на выход из группы уменьшаются, учитывая еще и ничейный результат в первом матче со «Спартаком», но мы не опускаем рук. Винить должны только самих себя. Проиграли заслуженно», — сказал Джеррард.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: Чемпионат.com

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    08.11.2018 23:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 9 ноября 2018, 09:14

      Матч смотрелся со всеми ошибками - игроков и судей. Ничья была бы более справедливым спортивным итогом.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:35

      В принципе всё по делу.Настрой и удача были на нашей стороне.Чаша весов качалась как в ту, так и в другую сторону.

      1
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      Рейтинг: +11352

      knikos 9 ноября 2018, 01:21

      А мож его в Спартак позвать тренерить ?

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 ноября 2018, 00:45

      Джеррард настоящий мужик и с уважением отнёсься к сопернику.

      3
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 8 ноября 2018, 23:55

      Слова сильного человека, футболиста, тренера. Желаю ему успехов на новом поприще

      6
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