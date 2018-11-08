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    Семин: «Российские тренеры – самые квалифицированные»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил новое поколение тренеров в нашей стране. Специалист считает их самыми квалифицированными.

    «Сейчас сильны Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, спартаковская школа сейчас сильнее локомотивской становится.

    Но в любом случае наши тренеры – самые квалифицированные», – полагает Семин, чьи слова приводит life.ru.

    Отмеченный тренером Тихонов несколько недель назад был уволен из «Крыльев Советов», а «Енисей», имея желание, не может уволить Дмитрия Аленичева из-за контрактных обязательств.

    Источник: life.ru

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    08.11.2018 21:58
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:16

      Оно и видно по тебе Шпалыч, как ты с Порто сыграл.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 ноября 2018, 12:50

      Ага квалифицированные настолько, что никто в европу почему то не зовет, Слуцкий один из ТОП тренеров нашей страны устроился сначала в чемпионшипе, а потом и вовсе чемпионате слабее нашего... Когда кто то такой бред говорит я сразу вспоминаю Эмери, которого тут звали трениришкой, а он взял и 3 раза подряд ЛЕ взял...

      0
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      Рейтинг: +975

      Mr Green > кузнецов артем 9 ноября 2018, 14:49

      потому что это закрытая каста, как и в России, одни и те же лица тасуются по всей европе.

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 9 ноября 2018, 12:19

      Каррерных спартачей прошу не бесноваться и на мои комменты не реагировать.

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 9 ноября 2018, 09:09

      Юрий Палыч! Поддерживаю Вас на 110%. А то с иностранными тренерами далеко ли до беды. Тут давеча некоторая часть спартачей Карреру домой провожали, так соплями весь пол унавозили, вокзал чуть слезами не затопили, а уж воплей было... Впору было окрестным жителям ментов вызывать для наведения порядка.

      -2
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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 8 ноября 2018, 23:06

      По-моему, наши здесь означает локомотивские, а не российские. По контексту так получается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 22:55

      Палыч мужик

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 ноября 2018, 22:05

      Семин понимает, что говорит.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > VSt 8 ноября 2018, 23:01

      Особенно получив 8 штук от Порту.

      1
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      Рейтинг: +975

      Mr Green > александр п 9 ноября 2018, 10:32

      а при чём тут Палыч и 8 штук от Порту? может ему в 70 лет выйти и показать как надо играть в обороне или как надо забивать 100% моменты? он работает с тем что есть. кто сам играет в футбол, тот знает, что опыт плохим не бывает. здесь как в шахматах, чтоб подтянуться на более высокий уровень, надо играть с более сильным соперником.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Mr Green 9 ноября 2018, 11:20

      Получив 8 штук ,смешно говорить ,что твоя квалификация выше чем у того ,кто тебе отгрузил.Сам играю 50 лет.В 70 лет на новый уровень уже не подтянешься.Локо укомплектован очень прилично и если Шпалыч не сумел за 2.5 года научить их обороняться,то уже и не научит.

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > александр п 9 ноября 2018, 12:20

      1:3 и 1:4 сколько будет?

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Нас Много 9 ноября 2018, 12:43

      Ты прав ,не 8 ,11 штук,про Галатасарай забыл.

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > александр п 9 ноября 2018, 12:48

      Но ты же писал "получив 8 штук от Порту". Даже такую маленькую ни к чему не обязывающую ошибку, признать не можешь

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Нас Много 9 ноября 2018, 12:55

      Подними глаза и прочитай что я написал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > александр п 9 ноября 2018, 12:58

      Да выше написал ,что от Порту.Но речь что тренер получив 11 штук от своих западных коллег,говорит ,что его квалификация выше это смешно.

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > александр п 9 ноября 2018, 13:03

      У нас выявлено только одно разногласие. Я за Сёмина, а ты против. И это не имеет никакого значения, поскольку мы оба на ситуацию повлиять не можем.

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      александр п > Нас Много 9 ноября 2018, 13:21

      Я не против Сёмина,с чего ты взял?Сёмин сумел раскрыть Антона Мирончука,вернуть в игру Фернандеша, что говорит о его тренерском потенциале.Но от Европы РПЛ отстал и разрыв нарастает.

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      Нас Много > александр п 9 ноября 2018, 14:29

      В целом я с тобой согласен, особенно с отставанием РПЛ от Европы.

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      Рейтинг: +975

      Mr Green > александр п 9 ноября 2018, 14:46

      что за бред? учат играть в спортивной школе, а дальше игроки приобретают опыт, тренер не должен учить игроков обороняться или нападать, его задача, это определить оптимальный по качеству и физической составляющей состав, а так же определить тактику на игру. если игрок не может выполнять свои функции на нужном уровне, то его просто меняют.

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      александр п > Mr Green 9 ноября 2018, 16:07

      Леонид Арнольдыч это ты? Столько лет Спартаком руководишь ,а так ничего и не понял.Тренер отвечает и за мотивацию и за физическую готовность и за командное взаимодействие на поле.Да и за технику то же.В спортшколе закладывается только базис.

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      prezent2017 > александр п 9 ноября 2018, 17:18

      Прошлый век, однако. И давай-давай никуда не делся с советских времен.

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      александр п > prezent2017 9 ноября 2018, 17:28

      Старый конь борозды не портит,но глубоко не пашет.

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      Mr Green > александр п 12 ноября 2018, 11:17

      ну в дворовом футболе тренер за всё отвечает) а в клубе, идёт разделение полномочий. но откуда ж это знать людям, которые гоняют мяч во сне только.

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      александр п > Mr Green 12 ноября 2018, 11:33

      В футбол играю 50 лет,столько же болею.Когда то знал возраст, вес ,рост ,где играл, всех игроков высшей лиги СССР.Главный тренер отвечает за всё,он же подбирает тренерский штаб и определяет круг обязанностей каждого.В той же НБА есть отдельные тренеры по действиям в защите,дробилку и т.д.Спортсмены учатся всю свою карьеру,поэтому пика достигают как правило к 25-26 годам.

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