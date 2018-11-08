Семин: «Российские тренеры – самые квалифицированные»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил новое поколение тренеров в нашей стране. Специалист считает их самыми квалифицированными.

«Сейчас сильны Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, спартаковская школа сейчас сильнее локомотивской становится.

Но в любом случае наши тренеры – самые квалифицированные», – полагает Семин, чьи слова приводит life.ru.

Отмеченный тренером Тихонов несколько недель назад был уволен из «Крыльев Советов», а «Енисей», имея желание, не может уволить Дмитрия Аленичева из-за контрактных обязательств.