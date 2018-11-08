«Зенит» сыграет с «Бордо» с пятью защитниками и с Заболотным в атаке

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бордо» и «Зенитом».

«Бордо»: Костиль, Корнелиус, Калу, Камано, Санкаре, Йованович, Плашил, Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Паредес, Маркизио, Дриусси, Нету, Набиуллин, Ерохин, Мевля, Заболотный, Маммана.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Шабан Дельма», что в Бордо. Игра начнется в 23:00 по Москве.

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