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    «Зенит» сыграет с «Бордо» с пятью защитниками и с Заболотным в атаке

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бордо» и «Зенитом».

    «Бордо»: Костиль, Корнелиус, Калу, Камано, Санкаре, Йованович, Плашил, Лерагер, Сабали, Пабло, Пундж.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Паредес, Маркизио, Дриусси, Нету, Набиуллин, Ерохин, Мевля, Заболотный, Маммана.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Шабан Дельма», что в Бордо. Игра начнется в 23:00 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    08.11.2018 21:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +67857

      portero 9 ноября 2018, 00:03

      **зачем заболотный в атаке , тихоход убежать не может?
      Семак как тренер не тянет совсем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 9 ноября 2018, 00:01

      Болотный нулевой !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 8 ноября 2018, 23:07

      Опять экскримент?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 8 ноября 2018, 23:01

      Шансов даже на ничью 0

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:00

      Если ничью зацепят, то будет очень хорошо. Надеюсь история с Динамо Минск не повторится...

      4
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:27

      Расклад напоминает вариант - с непроходимыми сзади с не забивающим впереди!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 22:32

      Это точно. Но количество защитников не гарантирует не проходимость, тем более у Зенита. А Заболотный может пенальти заработает.)))

      3
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      Рейтинг: +5930

      Павелий > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:44

      Если только в свои ворота. Заболотный - дно!

      0
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