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    Кириченко: «Спартак» – непонятная команда»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко в преддверии матча 14 тура РПЛ против «Спартака» поговорил о красно-белых. Специалист считает их непонятной командой.

    – В «Спартаке», как и у вас, не слишком здоровая атмосфера, а матч с «Уфой» должен стать последним для Рауля Рианчо, как к этому относитесь?

    – Вы говорите, у них тоже нездоровая атмосфера, а у кого еще? У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе, и в команде с этим проблем нет. Да, нет результата, но все адекватно воспринимают то, что происходит.

    «Спартак» играет в Лиге Европы, в какой-то мере нам плюс, но и мы были на их месте летом. «Спартак» – непонятная для меня команда в том плане, что они могут выдать суперматч, когда от них никто ничего не ждет, и часто проваливают игры, которые по всем раскладам должны выигрывать,

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2018 20:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 ноября 2018, 10:51

      Видно что человек у Бердыева в штабе работал)))

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 ноября 2018, 23:45

      Ещё Тютчев сказал; Умом Россию не понять,
      Аршином общим не измерить:
      У ней особенная стать —
      В Россию можно только верить."
      Народная команда - что вы хотите? Они сами порой не понимают что творят. :-)))

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:11

      Спартак умом не понять, в Спартак можно только верить

      1
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 8 ноября 2018, 20:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что в ней непонятного? Лигу Европы сливают - слишком гордые для неё -а В Лиге Чемпионов 0-7 от Ливерпуля!!!

      -4
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      Рейтинг: +213

      Масоха 8 ноября 2018, 20:33

      Тут не сколько команда не понятная,сколько руководство. Амбиций до задницы, а действий к их реализации ноль.

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 8 ноября 2018, 20:24

      У меня другой вопрос: почему Спартак считают народной командой?

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Евгений П 8 ноября 2018, 20:33

      Потому что эту команду создали великие футболисты-братья Старостиным! После них можно говорить о чем угодно, только не о народной команде.

      -1
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      Рейтинг: +7968

      Томик > Евгений П 8 ноября 2018, 23:44

      У меня другой вопрос: "Какого хрена цска армейцами называют"?

      1
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