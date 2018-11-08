Кириченко: «Спартак» – непонятная команда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко в преддверии матча 14 тура РПЛ против «Спартака» поговорил о красно-белых. Специалист считает их непонятной командой.

– В «Спартаке», как и у вас, не слишком здоровая атмосфера, а матч с «Уфой» должен стать последним для Рауля Рианчо, как к этому относитесь?

– Вы говорите, у них тоже нездоровая атмосфера, а у кого еще? У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе, и в команде с этим проблем нет. Да, нет результата, но все адекватно воспринимают то, что происходит.

«Спартак» играет в Лиге Европы, в какой-то мере нам плюс, но и мы были на их месте летом. «Спартак» – непонятная для меня команда в том плане, что они могут выдать суперматч, когда от них никто ничего не ждет, и часто проваливают игры, которые по всем раскладам должны выигрывать,