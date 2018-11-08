Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малком: «Я приехал в «Барселону», чтобы достигнуть своих целей»

    Нападающий «Барселоны» Малком заявил, что не думает об уходе из клуба.

    Ранее появилась информация, что бразилец хочет сменить команду в зимнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики.

    «Это ложная информация, и она не повлияет мою уверенность. После того, как пошли эти слухи, я забил первый гол за «Барселону». Это было важны для моей уверенности, и я убежден, что смогу сделать гораздо больше, чтобы помочь клубу.

    Хочу прояснить по поводу новостей, появившихся в испанской прессе: я приехал в «Барселону», чтобы достигнуть своих целей, и те, кто со мной знаком, знают, что я очень решительный человек. С каждым днем я очень доволен своим развитием. Моя цель – воплотить свои мечты. Все, что я сделал, стоило того.

    У меня была мечта стать профессиональным футболистом, потом я мечтал стать чемпионом с моим первым клубом. После этого я мечтал играть в Европе.

    Все, о чем я мечтал, я достиг много и упорно работая. И сегодня здорово, что я нахожусь в «Барселоне» рядом с отличными игроками. Этого стоила каждая жертва, принесенная мною и моей семьей», – сказал Малком.

    Форвард перешел в «Барселону» из «Бордо» летом этого года. В текущем сезоне он провел всего 114 минут в матчах за каталонцев во всех турнирах. Во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера» (1:1) Малком вышел на поле на 81-й минуте и уже через две минуты отметился голом, который стал для него дебютным за «Барселону».

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 ноября 2018, 19:41

      Хорошо вышел, и Барса весь матч играла в очень симпатичный футбол, несколько иной, чем тот, когда на поле Месси, более командный. Если честно, то такой мне даже больше нравится, однако есть при этом другая проблема - ни у кого и близко (даже у Суареза) нет такой бешенной реализации, что у Лео. У Барсы было 2-3 100% момента, где Месси бы забил, но вот только его на поле не было. В итоге 1-1, и совсем не обязательный гол пропустили в самой концовке. Как-то подпортило общее впечатление от игры и дебютного гола Малкома.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 