Малком: «Я приехал в «Барселону», чтобы достигнуть своих целей»

Нападающий «Барселоны» Малком заявил, что не думает об уходе из клуба.

Ранее появилась информация, что бразилец хочет сменить команду в зимнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики.

«Это ложная информация, и она не повлияет мою уверенность. После того, как пошли эти слухи, я забил первый гол за «Барселону». Это было важны для моей уверенности, и я убежден, что смогу сделать гораздо больше, чтобы помочь клубу.

Хочу прояснить по поводу новостей, появившихся в испанской прессе: я приехал в «Барселону», чтобы достигнуть своих целей, и те, кто со мной знаком, знают, что я очень решительный человек. С каждым днем я очень доволен своим развитием. Моя цель – воплотить свои мечты. Все, что я сделал, стоило того.

У меня была мечта стать профессиональным футболистом, потом я мечтал стать чемпионом с моим первым клубом. После этого я мечтал играть в Европе.

Все, о чем я мечтал, я достиг много и упорно работая. И сегодня здорово, что я нахожусь в «Барселоне» рядом с отличными игроками. Этого стоила каждая жертва, принесенная мною и моей семьей», – сказал Малком.

Форвард перешел в «Барселону» из «Бордо» летом этого года. В текущем сезоне он провел всего 114 минут в матчах за каталонцев во всех турнирах. Во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера» (1:1) Малком вышел на поле на 81-й минуте и уже через две минуты отметился голом, который стал для него дебютным за «Барселону».