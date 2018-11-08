Малком: «Я приехал в «Барселону», чтобы достигнуть своих целей»

Хорошо вышел, и Барса весь матч играла в очень симпатичный футбол, несколько иной, чем тот, когда на поле Месси, более командный. Если честно, то такой мне даже больше нравится, однако есть при этом другая проблема - ни у кого и близко (даже у Суареза) нет такой бешенной реализации, что у Лео. У Барсы было 2-3 100% момента, где Месси бы забил, но вот только его на поле не было. В итоге 1-1, и совсем не обязательный гол пропустили в самой концовке. Как-то подпортило общее впечатление от игры и дебютного гола Малкома.
Нападающий «Барселоны» Малком заявил, что не думает об уходе из клуба.
Ранее появилась информация, что бразилец хочет сменить команду в зимнее трансферное окно из-за недостатка игровой практики.
«Это ложная информация, и она не повлияет мою уверенность. После того, как пошли эти слухи, я забил первый гол за «Барселону». Это было важны для моей уверенности, и я убежден, что смогу сделать гораздо больше, чтобы помочь клубу.
Хочу прояснить по поводу новостей, появившихся в испанской прессе: я приехал в «Барселону», чтобы достигнуть своих целей, и те, кто со мной знаком, знают, что я очень решительный человек. С каждым днем я очень доволен своим развитием. Моя цель – воплотить свои мечты. Все, что я сделал, стоило того.
У меня была мечта стать профессиональным футболистом, потом я мечтал стать чемпионом с моим первым клубом. После этого я мечтал играть в Европе.
Все, о чем я мечтал, я достиг много и упорно работая. И сегодня здорово, что я нахожусь в «Барселоне» рядом с отличными игроками. Этого стоила каждая жертва, принесенная мною и моей семьей», – сказал Малком.
Форвард перешел в «Барселону» из «Бордо» летом этого года. В текущем сезоне он провел всего 114 минут в матчах за каталонцев во всех турнирах. Во встрече четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера» (1:1) Малком вышел на поле на 81-й минуте и уже через две минуты отметился голом, который стал для него дебютным за «Барселону».