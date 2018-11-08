Лингард сравнил свой пресс с прессом Роналду

Негром каждый может
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сравнил свой пресс с прессом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов португалец отметился голов в ворота манкунианцев, после чего задрал футболку, продемонстрировав кубики на животе.
Лингард выложил фото в инстаграме, где демонстрирует свои мышцы живота примерно в такой же позе, подписав его: «Кто сделал это лучше?»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает