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    Лингард сравнил свой пресс с прессом Роналду

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сравнил свой пресс с прессом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов португалец отметился голов в ворота манкунианцев, после чего задрал футболку, продемонстрировав кубики на животе.

    Лингард выложил фото в инстаграме, где демонстрирует свои мышцы живота примерно в такой же позе, подписав его: «Кто сделал это лучше?»

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Джесси Лингарда

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    08.11.2018 18:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 8 ноября 2018, 23:00

      Негром каждый может

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      SvinoPas 8 ноября 2018, 20:03

      Ясно, понятно..пойду пивка выпью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 ноября 2018, 19:56

      Никто вы наверное два гея

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Жёлто-синий 8 ноября 2018, 23:00

      Это потому что у тебя живот ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 8 ноября 2018, 19:12

      Ага, возможно и такой же, но Роналду за тридцатку, посмотрим через 8 лет, как он сравнивать будет пресс и достижения...

      7
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 8 ноября 2018, 18:59

      опять статья о гомосятине а не о футболе

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ZENIT84, 9 ноября 2018, 19:26

      вы о чём? тут про Зенит не писали в статье

      0
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