Лингард сравнил свой пресс с прессом Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сравнил свой пресс с прессом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов португалец отметился голов в ворота манкунианцев, после чего задрал футболку, продемонстрировав кубики на животе.

Лингард выложил фото в инстаграме, где демонстрирует свои мышцы живота примерно в такой же позе, подписав его: «Кто сделал это лучше?»