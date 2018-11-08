Ригони: «Все в РПЛ, кроме «Спартака» и ЦСКА, паркуют автобус в матчах с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, с чем связана его отсутствие голов в РПЛ.

Аргентинец перешел в петербургский клуб летом 2017 года. В прошлом сезоне он не забил ни одного мяча в чемпионате России, но при этом шесть раз поражал ворота соперников в Лиге Европы. В августе этого года «Зенит» отдал его в аренду «Аталанте».

«Я так и не забил ни одного гола в чемпионате России? Зато в Лиге Европы забил много. Хотя для меня это тоже труднообъяснимо. Возможно, отчасти дело в специфике РПЛ. Против «Зенита» все закрываются и ловят свои шансы на контратаках. Я год прожил в России и каждый раз наблюдал одно и то же.

Исключение составляют только «Спартак» и ЦСКА. Остальные всем составом стоят сзади – что дома, что в гостях автобусы паркуют. У некоторых это вообще единственная игровая опция – по крайней мере против «Зенита». Поэтому исполнителям атакующего склада, а я, допустим, больше всего в футболе ценю голы, в России непросто. В еврокубках бывает даже проще забивать – свободных зон больше», – сказал Ригони.