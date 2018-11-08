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    Ригони: «Все в РПЛ, кроме «Спартака» и ЦСКА, паркуют автобус в матчах с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, с чем связана его отсутствие голов в РПЛ.

    Аргентинец перешел в петербургский клуб летом 2017 года. В прошлом сезоне он не забил ни одного мяча в чемпионате России, но при этом шесть раз поражал ворота соперников в Лиге Европы. В августе этого года «Зенит» отдал его в аренду «Аталанте».

    «Я так и не забил ни одного гола в чемпионате России? Зато в Лиге Европы забил много. Хотя для меня это тоже труднообъяснимо. Возможно, отчасти дело в специфике РПЛ. Против «Зенита» все закрываются и ловят свои шансы на контратаках. Я год прожил в России и каждый раз наблюдал одно и то же.

    Исключение составляют только «Спартак» и ЦСКА. Остальные всем составом стоят сзади – что дома, что в гостях автобусы паркуют. У некоторых это вообще единственная игровая опция – по крайней мере против «Зенита». Поэтому исполнителям атакующего склада, а я, допустим, больше всего в футболе ценю голы, в России непросто. В еврокубках бывает даже проще забивать – свободных зон больше», – сказал Ригони.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2018 15:13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 ноября 2018, 19:37

      Ага... Краснодар главный "парковщик" Зенита)))

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2018, 19:09

      Где проще посмотрим сегодня! А со Спартаком 0:0-где автобус, где голы? А от Ростова трешку отхватили и ни о каком автобусе и речи нет! .......еть не мешки ворочить!

      2
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      Рейтинг: +194

      Klodus > Serjoga 8 ноября 2018, 20:05

      Для тех, кто в танке. Ригони играл в прошлом году. Все команды именно так и играли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Klodus 9 ноября 2018, 18:59

      Тогда не фиг ....здеть, если не знает что сейчас в РПЛ! А вчера Зенит был вообще "мальчиком для битья"!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 18:19

      Ещё предоставится возможность забить и в РПЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 ноября 2018, 17:21

      ростов уже дрюкнул ваш тролейбус

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 ноября 2018, 17:17

      А вы стало быть - парковщики.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 17:14

      «Спартак» уже парковался и ЦСКА запаркуется как с Реалом. Куда ему до зенитовской атаки. Только в паркинг!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 ноября 2018, 17:02

      В кубке Ростов припарковал свой "автобус" прямо в воротах Зенита.))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > андрей андреев 8 ноября 2018, 19:10

      Нет, там автобуса не было! Там мерседес 3 раза влетел в "рамку" Зенита!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 8 ноября 2018, 19:24

      И я же про это

      2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 8 ноября 2018, 16:43

      Да последние игры Зенит автобус паркует практически

      4
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 16:40

      я не понял, к чему тут удивлятся, просто смотрите на ценник состава

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 16:20

      против зиньки и Терек не паркует что ты мелишь хотя в общем ты прав

      -3
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