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    Моуринью: «Болельщики «Ювентуса» оскорбляли меня 90 минут»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объясни свой жест по окончании матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «МЮ» вырвал победу, забив два гола в конце встречи. После финального свистка португальский специалист приложил ладонь к уху, показывая, что недостаточно слышит болельщиков манкунианцев, оскорблявших его в течение матча.

    «Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я пришел сюда, чтобы делать свою работу, не более того.

    Я никого не обидел в конце матча, я просто показал, что хотел услышать их громче. Я, вероятно, не должен был этого делать. И с холодной головой я бы так не поступил. Но из-за оскорблений в адрес моей семьи, включая мою семью в «Интере», я отреагировал именно так», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal

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    08.11.2018 14:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:04

      тогда понятна реакция Жозе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Damir07 8 ноября 2018, 19:25

      Реально мю не заслужил эти 3 очка хоть я болельщик мю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 8 ноября 2018, 17:14

      hahahha

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 16:39

      Это вызывает большое сомнение.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      jet andy 8 ноября 2018, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И правильно делали. Маур вообще ниочем тренер, имхо. Только МЮ позорит последние годы.

      -5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 ноября 2018, 16:06

      Ювентусанцы - манкунианцы...так просто ошибиться, а вы прям накинулись на бедную журналюшку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 15:12

      миленький Жозе... главное это 3 очка которые вам подарил ЮВЕ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      Moisey 8 ноября 2018, 15:08

      "Болельщиков манкунианцев, оскорблявших его в течение матча" - бомбардир с каждым днем превращается все больше и больше в помойку и редакцию школьников.

      4
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 8 ноября 2018, 14:58

      Че за кипиш то? Он же не средний палец поднял

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 14:58

      "Болельщиков манкунианцев, оскорблявших его в течение матча"... Браво, журналюхи. Перевернули новость вверх дном. Хотя оригинал на английском, куда вам до него...

      5
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > bset 8 ноября 2018, 15:06

      если оригинал почитать, то там все правильно написано. Выдумывают

      1
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      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > mgordeev 8 ноября 2018, 15:59

      Так я о том и говорю. Этим журналюхам тяжело оригинал читать, поэтому приходится на ходу придумывать

      3
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