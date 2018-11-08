Моуринью: «Болельщики «Ювентуса» оскорбляли меня 90 минут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объясни свой жест по окончании матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» вырвал победу, забив два гола в конце встречи. После финального свистка португальский специалист приложил ладонь к уху, показывая, что недостаточно слышит болельщиков манкунианцев, оскорблявших его в течение матча.

«Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я пришел сюда, чтобы делать свою работу, не более того.

Я никого не обидел в конце матча, я просто показал, что хотел услышать их громче. Я, вероятно, не должен был этого делать. И с холодной головой я бы так не поступил. Но из-за оскорблений в адрес моей семьи, включая мою семью в «Интере», я отреагировал именно так», – сказал Моуринью.