Врач ЦСКА: «Пока не готов сказать, сыграет ли Фернандес с «Зенитом». Облякова сегодня прооперируют»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что пока не знает, сможет ли защитник Марио Фернандес сыграть в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом». Также медик сообщил, что полузащитник Иван Обляков скоро перенесет операцию.

В игре четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2) Фернандес получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Обляков – закрытый косой перелом четвертой пястной кости правой кисти.

«Пока сложно говорить о сроках восстановления Марио. Будем наблюдать за его состоянием в ближайшие дни. Сыграет ли он с «Зенитом»? Сейчас сказать не готов.

Облякова в четверг прооперируют в одной из московских клиник. После этого можно будет говорить о сроках возвращения в строй», – сказал Керимов.

Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 11 ноября.