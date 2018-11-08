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    Врач ЦСКА: «Пока не готов сказать, сыграет ли Фернандес с «Зенитом». Облякова сегодня прооперируют»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что пока не знает, сможет ли защитник Марио Фернандес сыграть в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом». Также медик сообщил, что полузащитник Иван Обляков скоро перенесет операцию.

    В игре четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2) Фернандес получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Обляков – закрытый косой перелом четвертой пястной кости правой кисти.

    «Пока сложно говорить о сроках восстановления Марио. Будем наблюдать за его состоянием в ближайшие дни. Сыграет ли он с «Зенитом»? Сейчас сказать не готов.

    Облякова в четверг прооперируют в одной из московских клиник. После этого можно будет говорить о сроках возвращения в строй», – сказал Керимов.

    Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 11 ноября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2018 13:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36

      корабел 9 ноября 2018, 21:39

      Сотрясение мозга, если не долечить эту травму, может сказаться даже через не один год и иметь тяжёлые последствия. Знаю на примере хорошо знакомого человека.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 ноября 2018, 19:13

      М.Фернандесу не только с Зенитом не нужно играть, но и с Германией и со Швецией,
      до полного выздоровления.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 17:31

      Странно это слышать от врача, блин. У Марио уже столько было травм и сотрясений головного мозга. А тут через 3 дня игра с Зенитом, потом товарняк с Германией. Парень должен лечиться и восстанавливаться, а вот со Швецией уже можно будет и выпустить на игру. Сотрясение головного мозга, это не сотрясение воздуха словоблудами...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 16:56

      Травмы в футболе это нередкий случай... с таким то графиком... видать есть повод не отпустить его на матчи сборных...

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 8 ноября 2018, 16:33

      Опять в ЦСКА травмы...

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 8 ноября 2018, 14:44

      Там вчера бои без правил что ли проходили?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > илья 009 8 ноября 2018, 16:10

      Вот точнее не сказать. Судья был совершенно несправедлив. Так что и ММА, и пипец - все было

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      Рейтинг: +2410

      baden69 8 ноября 2018, 14:39

      Здоровья парням! Было бы неплохо, если смогут сыграть в воскресенье, т.к. чем сильнее команды, тем интереснее игра.

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 ноября 2018, 14:12

      Здоровья пацанам,бились вчера,молодцы!

      6
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