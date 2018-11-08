ЦСКА: Фернандес получил сотрясение мозга. У Облякова перелом кисти

ЦСКА обнародовал информацию о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса и полузащитника Ивана Облякова после матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

У Фернандеса диагностировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Обляков получил закрытый косой перелом четвертой пястной кости правой кисти.

Защитник был заменен уже на 12-й минуте встречи с римлянами после столкновения с Александаром Коларовым. Обляков провел на поле все 90 минут.