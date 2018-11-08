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    ЦСКА: Фернандес получил сотрясение мозга. У Облякова перелом кисти

    ЦСКА обнародовал информацию о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса и полузащитника Ивана Облякова после матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

    У Фернандеса диагностировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Обляков получил закрытый косой перелом четвертой пястной кости правой кисти.

    Защитник был заменен уже на 12-й минуте встречи с римлянами после столкновения с Александаром Коларовым. Обляков провел на поле все 90 минут.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.11.2018 12:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 8 ноября 2018, 19:24

      Скорейшего выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 8 ноября 2018, 14:31

      Игра была отличной. За ЦСКА не стыдно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 8 ноября 2018, 13:45

      Да с такими потерями не справятся кони с бомжами,хотя вчера играли достойно!

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 13:34

      Ребята поправляйтесь. Вам ещё нужно обыграть Викторию и Достойно сыграть с Реалом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 ноября 2018, 13:26

      сходили в футбол поиграть) здоровья парням

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 12:41

      И вот зачем Фернандес в подкат вперед ногами пошел, спрашивается? Неразумное поведение, как говорят судьи, за что и получил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 8 ноября 2018, 13:52

      Причём Коларов врезал ему умышленно,мог бы хотя бы расслабить ногу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 ноября 2018, 12:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот что значит мужская игра. А то привыкли что ЦСКА подсвистывают в чр

      -4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 ноября 2018, 12:32

      скорейшего выздоровления...))) и в бой...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 12:28

      Журналюхи бомбардировские блеать. Дайте возможность писать фамилию молодого таланта нормально, без ваших песдорваных звездочек.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 12:28

      Надеюсь, Об лякову это никак не помешает. Разыгрался парень.

      4
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