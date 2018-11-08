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    Клюйверт: «После удаления «Рома» обязана была побеждать»

    Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт рассказал, что удаление в составе ЦСКА сыграло важную роль в победе его команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я очень рад, что мы выиграли. Игра была тяжелая, и нам правда было непросто сегодня. В «Лужниках» мне понравилось, ЦСКА был хорош. Единственное – очень холодно. Мы готовились забить быстрый гол – это было важно. К сожалению, мы пропустили и усложнили себе проблемы. И все равно быстрый гол дал нам силы, чтобы победить.

    У ЦСКА были хорошие шансы, они создавали действительно опасные моменты, но, когда случилось удаление – мы обязаны были побеждать. Могли забить и больше, но главное – победа. Вторая желтая была. Он слишком поздно добрался до мяча», – сказал форвард.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2018 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 09:57

      Когда обязан, то не всегда получается, но вчера повезло. Ошибки, воротника, защитника и судьи помогли в этом...

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