Бийол: «Если не сможем добиться чего-то в ЛЧ, у нас точно многое получится в Лиге Европы»

Защитник ЦСКА Яка Бийол оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Ромы» в домашнем матче.

«Теперь шансы продолжить выступление в Лиге чемпионов не слишком высоки. Так что, если не сможем добиться чего-то в Лиге чемпионов, у нас точно многое получится в Лиге Европы.

Когда забили, почувствовали, что можем победить. Я надеялся, что сможем забить еще, но, к сожалению, это сделали соперники», – сказал Бийол.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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