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    Бийол: «Если не сможем добиться чего-то в ЛЧ, у нас точно многое получится в Лиге Европы»

    Защитник ЦСКА Яка Бийол оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Ромы» в домашнем матче.

    «Теперь шансы продолжить выступление в Лиге чемпионов не слишком высоки. Так что, если не сможем добиться чего-то в Лиге чемпионов, у нас точно многое получится в Лиге Европы.

    Когда забили, почувствовали, что можем победить. Я надеялся, что сможем забить еще, но, к сожалению, это сделали соперники», – сказал Бийол.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2018 09:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 ноября 2018, 10:25

      Главное - Виктории не слить дома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 ноября 2018, 10:03

      Сначала Плзень обыграйте, а потом уже перспективы в ЛЕ обсуждайте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 ноября 2018, 09:45

      Ещё не факт ,что выйдете туда.Рома то на одной ноге играла.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 09:26

      Говорливых в наших командах РПЛ много, мастеровитых мало...

      3
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