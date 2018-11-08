Роналду: «МЮ» не сделал ничего для победы»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает несправедливым результат матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Лига чемпионов – это особенный турнир, в котором нельзя расслабляться ни на секунду. Мы имели возможность забить еще три или четыре гола, но расслабились и в итоге проиграли.

«Манчестер Юнайтед» же не сделал ничего, чтобы победить. Тут даже нельзя говорить о неудаче. Мы сами сделали им подарок. Но, несмотря ни на что, нельзя опускать руки. Мы действительно играли хорошо и лидируем в группе», – считает Роналду.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:2.

Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут