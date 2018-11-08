Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду: «МЮ» не сделал ничего для победы»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает несправедливым результат матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Лига чемпионов – это особенный турнир, в котором нельзя расслабляться ни на секунду. Мы имели возможность забить еще три или четыре гола, но расслабились и в итоге проиграли.

    «Манчестер Юнайтед» же не сделал ничего, чтобы победить. Тут даже нельзя говорить о неудаче. Мы сами сделали им подарок. Но, несмотря ни на что, нельзя опускать руки. Мы действительно играли хорошо и лидируем в группе», – считает Роналду.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:2.

    Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2018 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 8 ноября 2018, 13:52

      Так бывает... Не расстраивайся, не плачь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 13:47

      Расслабляться не надо. Всегда надо играть в полную силу и до конца матча.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 ноября 2018, 13:46

      результат на лицо ! ахаххахаа !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 10:22

      Вспомните МЮ - Бавария

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 8 ноября 2018, 09:56

      "МЮ" показало, что для победы много не надо. В отличии от вас, загубивших массу моментов, им хватило двух, чтобы победить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2214

      RusikLand > Т34 8 ноября 2018, 10:11

      Да что уж там. Он "не сделал ничего":)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 09:51

      Новость: "У нас было много моментов, но мы ими не воспользовались, расслабились и проиграли. ЛЧ - особенный турнир, где нельзя ни на минуту расслабляться"
      Комментарий 1: "Глаза разуй. Вы сами не воспользовались моментами и расслабились"
      Комментарий 2: "Умей проигрывать"

      Такие вы смешные)

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 8 ноября 2018, 09:49

      Результат на табло, люди забудут как игра проходила и кто доминировал, люди посмотрят на счет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 ноября 2018, 09:04

      Юве главное Валенсии не проиграть в следующем туре

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > alex kidn 8 ноября 2018, 13:46

      болеем за валенсию !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 ноября 2018, 08:38

      Глаза разуй, пижон. Вы свои мои растранжирили, вас за это наказали.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 