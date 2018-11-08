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    Аллегри – о поражении от «МЮ»: «Но все же мы возглавляем группу»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен реализацией голевых моментов своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «Я разочарован, так как команда играла в этом матче хорошо. Нам надо прибавлять в завершении атак.

    Сегодня «МЮ» мог забить нам только со стандартов, что мы и позволили ему сделать. Но все же мы возглавляем группу.

    Гол Роналду получился великолепным, но у нас была еще масса моментов. Если бы их использовали, то в первом тайме могли забить три или четыре раза», – сказал Аллегри.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:2.

    Источник: Football Italia

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    08.11.2018 06:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 9 ноября 2018, 19:20

      ну как это, Рэшфорд мог хоронить вас не со стандарта

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 ноября 2018, 10:31

      Надо брать Месси в Юве

      1
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 8 ноября 2018, 07:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это пока возглавляетесь идиот, пару таких результатов,и ты вылетишь в месте с креслом

      -4
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