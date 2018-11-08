Аллегри – о поражении от «МЮ»: «Но все же мы возглавляем группу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен реализацией голевых моментов своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Я разочарован, так как команда играла в этом матче хорошо. Нам надо прибавлять в завершении атак.

Сегодня «МЮ» мог забить нам только со стандартов, что мы и позволили ему сделать. Но все же мы возглавляем группу.

Гол Роналду получился великолепным, но у нас была еще масса моментов. Если бы их использовали, то в первом тайме могли забить три или четыре раза», – сказал Аллегри.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:2.