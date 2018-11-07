Роналду и Дибала – в атаке «Ювентуса». Санчес, Погба и Линделеф выйдут у «МЮ»

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Сандро, Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Погба, Санчес, Марсьяль, Смоллинг, Лингард, Янг, Эррера, Шоу, Матич.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!