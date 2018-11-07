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    Роналду и Дибала – в атаке «Ювентуса». Санчес, Погба и Линделеф выйдут у «МЮ»

    Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».

    «Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Сандро, Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Погба, Санчес, Марсьяль, Смоллинг, Лингард, Янг, Эррера, Шоу, Матич.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    07.11.2018 22:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1364

      МВС 7 ноября 2018, 22:33

      У МЮ мощный,насыщенный центр.Бентанкуру,и не имеющему долгое время игровой практики,Хедире будет очень непросто.но будем надеяться на положительный исход матча.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > МВС 7 ноября 2018, 22:45

      зато Юве вполне может воспользоваться самым уязвимым местом МЮ-центральные защитники.что они смогут сдержать Роналду как то не верится.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 22:20

      Игра должна порадовать искушённых болельщиков, хотелось бы голов по больше. Ставлю на Юве в этой игре.

      1
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