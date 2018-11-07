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    Дзюба получил травму и не сыграет с «Бордо» в Лиге Европы

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо». Об этом рассказал главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак.

    – Все ли приехали во Францию? Кто не сможет сыграть завтра, если это не секрет?

    – Не секрет. Чернов не заявлен на Лигу Европы. Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Иванович. Остальные все готовы.

    – А что с Ивановичем?

    – Оставили его, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка на него выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку.

    – Вы не могли бы прояснить ситуацию по поводу Дзюбы. Будет ли он играть с ЦСКА? Поможет ли сборной?

    Приедем – посмотрим. После «Ахмата» он не тренировался. Будет тренироваться в пятницу – будет и возможность сыграть, нет – значит, не будет играть. А по сборной вопрос будет решаться, когда придет время. Пока же это все, что можно сказать.

    Матч «Бордо» – «Зенит» пройдет завтра, 8 ноября.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    07.11.2018 21:36
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 10:55

      Дзюба не робот и нуждается в отдыхе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 09:54

      Для Зенита это потеря.
      Мож без Дзюбы выползут ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 8 ноября 2018, 09:34

      вопрос идиотский к Семаку --- зачем ставил Ивановича на кубковый матч ,давая другим отдыхать???? хреновый пока тренер из Семака.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 8 ноября 2018, 09:16

      Нет, нет, да и напомнят об отсутствии того, чьё имя уже оскомину набило...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 8 ноября 2018, 01:27

      Плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 01:20

      На коней готовят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 ноября 2018, 01:01

      я знаю почему Дзюба не поехал в Бордо он позирует скульптору отлить памятник сержанта Дзюбы

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 ноября 2018, 00:59

      Черчесов, а как же наигранная супер связка Дзюба-Заболотный???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 ноября 2018, 00:03

      Не переживайте!Есть же забивной форвард Заболотный из сборной!Порвет Бордо как тузик грелку.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 ноября 2018, 23:44

      странно почему желтуха не вешат на уши тему про подкуп Зенитом УЕФА в 2012 году,команды не было фас?Там ведь не только Зенит,а Локо,Рубин,Динамо.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > 3a zenit 8 ноября 2018, 08:50

      Пока 2 недельки будут писать о Спартаке, а потом на кого Бог пошлет.

      2
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