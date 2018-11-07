Дзюба получил травму и не сыграет с «Бордо» в Лиге Европы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо». Об этом рассказал главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак.

– Все ли приехали во Францию? Кто не сможет сыграть завтра, если это не секрет?

– Не секрет. Чернов не заявлен на Лигу Европы. Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Иванович. Остальные все готовы.

– А что с Ивановичем?

– Оставили его, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка на него выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку.

– Вы не могли бы прояснить ситуацию по поводу Дзюбы. Будет ли он играть с ЦСКА? Поможет ли сборной?

– Приедем – посмотрим. После «Ахмата» он не тренировался. Будет тренироваться в пятницу – будет и возможность сыграть, нет – значит, не будет играть. А по сборной вопрос будет решаться, когда придет время. Пока же это все, что можно сказать.

Матч «Бордо» – «Зенит» пройдет завтра, 8 ноября.