Каррера: «Рома» сильнее ЦСКА и должна выходить из группы вместе с «Реалом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».

– Сегодня вечером «Рома» играет в Москве с ЦСКА. У себя дома римляне относительно легко обыграли нашу команду. Чего нам ждать в «Лужниках»?

– Тот матч – уже история. Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как «Лужники». На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах.

Я считаю, что «Рома» в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с «Реалом», но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно.

Многое, думаю, будет зависеть от того, с какой концентрацией и с каким настроем соперники начнут этот матч с первых секунд. Дебютный отрезок поединка может стать очень важным.

Матч ЦСКА – «Рома» пройдет сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.