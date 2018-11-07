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    Каррера: «Рома» сильнее ЦСКА и должна выходить из группы вместе с «Реалом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».

    – Сегодня вечером «Рома» играет в Москве с ЦСКА. У себя дома римляне относительно легко обыграли нашу команду. Чего нам ждать в «Лужниках»?

    – Тот матч – уже история. Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как «Лужники». На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах.

    Я считаю, что «Рома» в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с «Реалом», но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно.

    Многое, думаю, будет зависеть от того, с какой концентрацией и с каким настроем соперники начнут этот матч с первых секунд. Дебютный отрезок поединка может стать очень важным.

    Матч ЦСКА – «Рома» пройдет сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2018 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +575

      Mark68 7 ноября 2018, 20:50

      Ехай домой!!!))) "Не буди лихо...."!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      semm 7 ноября 2018, 20:46

      НА ЗАГОЛОВОК МЕСТА НЕ ХВАТИЛО...
      КАКИЕ ЖЕ ВЫ ВСЁ-ТАКИ ШЛЮХИ,ГОСПОДА ЖУРНАЛЮГИ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 7 ноября 2018, 20:42

      Как говорил один человек: "А вот х*й тебе"

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Майор Дзагоев 7 ноября 2018, 22:54

      Оказался прав.
      Так что себе оставь.Может пригодится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 ноября 2018, 20:38

      Еще раз повторю: для меня в Европе главное - престиж родной страны, клубные предпочтения для внутреннего использования. А Каррера скорее всего прав, но надеюсь удача будет на стороне ЦСКА.
      Россия - вперёд!!!

      6
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Yev 7 ноября 2018, 21:31

      Надежды юношей питают. Это еще Державин сказал.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 20:34

      Было бы нелепо, если бы Каррера не патриотично (по отношению к своей бывшей команде) Коней поддержал в матче с соотечиственниками.
      А мы поддержим!

      3
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