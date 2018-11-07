Клопп: «Поздравляю «Црвену Звезду», все заслуженно. У них три очка, у нас ноль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (0:2).

«У нас были моменты, у нас были полумоменты. Самые большие были в последние две-три минуты матча, до этого их было недостаточно.

Если – большое если – забить в начале второго тайма, то игра может поменяться. Но мы не забили. Так что поздравляю «Црвену Звезду», все заслуженно. У них три очка, у нас ноль», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 6-ю очками возглавляет группу С, вторым идет «Наполи» с тем же количеством очков. На третьей строчке находится «ПСЖ» с 5-ю очками, на последней – «Црвена Звезда» с 4 очками.