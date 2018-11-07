Влашич, Сигурдссон и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Ромой»

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Рома»: Ульсон, Кристанте, Пеллегрини, Джеко, Коларов, Сантон, Фасио, Флоренци, Клюйверт, Н’Зонзи, Манолас.

Матч начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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