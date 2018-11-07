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    Влашич, Сигурдссон и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Ромой»

    Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Рома»: Ульсон, Кристанте, Пеллегрини, Джеко, Коларов, Сантон, Фасио, Флоренци, Клюйверт, Н’Зонзи, Манолас.

    Матч начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    07.11.2018 19:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 ноября 2018, 20:46

      Покажите дрезине, как нужно бороться в ЛЧ.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 7 ноября 2018, 20:46

      буду болеть за цска - единственный КЛУБ,который может принЕСТИ ОЧКИ в ЛЧ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 7 ноября 2018, 20:33

      Удачи Армейцам!!!!

      0
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 7 ноября 2018, 20:20

      нужна только победа! удачи армейцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 7 ноября 2018, 20:04

      Ну как говорится - "С Богом", вперед ЦСКА

      3
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      Рейтинг: +1364

      МВС 7 ноября 2018, 20:00

      Нынешнюю Рому обыгрывать можно.даже нужно.удачи в этом важном деле!

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 19:53

      «Рома» в своём чемпионате не блещет, ниже чем «Реал» в своём. Надо обыгрывать!

      4
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