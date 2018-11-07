Сорокин дисквалифицирован на две игры за удар соперника шипами в матче с «Оренбургом»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин не поможет команде в ближайших матчах РПЛ из-за дисквалификации.

КДК РФС отстранил футболиста от участия в двух ближайших играх команды в чемпионате России за грубое нарушение во встрече 13-го тура с «Оренбургом» (0:1). На 87-й минуте игры Сорокин ударил соперника ногой шипами в область голени, за что получил прямую красную карточку.

«Сорокин вышел на связь по скайпу, а также на заседании был юрист клуба. Сорокин прислал письмо с извинениями. КДК приняла решение дисквалифицировать Сорокина на два матча чемпионата России по футболу», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Сорокин не сыграет в матчах против «Локомотива» (11 ноября) и «Анжи» (24 ноября).