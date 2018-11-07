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    «Спартак» наказан закрытием двух трибун на матче 1/4 финала Кубка России за оскорбления фанатов в игре с «Анжи»

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Спартак» за поведение болельщиков во время игры 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0).

    В течение матча с махачкалинцами некоторые фанаты красно-белых выкрикивали оскорбления в адрес своего полузащитника Дениса Глушакова и владельца клуба Леонида Федуна. Домашнюю четвертьфинальную встречу турнира с «Уралом» москвичи проведут при двух закрытых трибунах.

    «Были нецензурные оскорбления. Более того, получили заявление от Алексея Смертина с просьбой рассмотреть действия болельщиков «Спартака». В первом тайме были зафиксированы оскорбительные действия в отношении игроков «Анжи». На видеозаписи видно, что болельщики оскорбляли команду «Анжи»… Это рецидив. За два года это пятый инцидент у «Спартака».

    За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения, оштрафовать «Спартак» на 130 тысяч и запретить допуск зрителей на трибуны B и D на один ближайший матч Кубка России по футболу. Это 5 декабря, матч «Спартак» – «Урал», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Кроме того, «Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 3 тысячи рублей за выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо.

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.11.2018 16:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 19 ноября 2018, 17:52

      Надо весь стадион закрыть , можно поиграть и на парковке...

      0
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 7 ноября 2018, 17:58

      Я думаю и так 5 декабря народу будет не много...))

      2
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 7 ноября 2018, 17:31

      Бесполезный футбольный орган как и КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 ноября 2018, 17:27

      все равно никто не ходит)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Брина 7 ноября 2018, 17:09

      "3 тысячи рублей за выход за пределы технической зоны"

      Раньше 10 или 15к было же

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 17:06

      Легко отделались. Зенит бы месяц без зрителей играл.

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 7 ноября 2018, 17:00

      Мягонько как-то обошлись со Спартаком.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 16:55

      Вообще на этот матч Корыто-Арена закрыть полностью, с петардами всех свиней
      оштрафовать тыс. по 150 каждого, тренера оштрафовать не на 3 тыс.рублей, а. на 300 000 руб. Что за жалость к хулигану на футбольном поле.

      0
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv > vladimir-7 7 ноября 2018, 18:27

      Я тоже за то, чтобы оштрафовать тех кто с петардами, с дымовыми шашками, тех кто матерится и оскорбляет других. Вычислить и наказать рублем - системы видеофиксации давно это позволяют. Но зачем, Вы, уважаемый оскорбляете арену - дом всех болельщиков? Я же не пишу что у Вас Унитаз-арена.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > lordmrv 7 ноября 2018, 18:41

      Во-первых, не всех болельщиков;
      Во-вторых, не вы, а другие ваши болельщики писали именно так.
      Поэтому адекватных болельщиков обидеть никак не хотел. Извините.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 ноября 2018, 16:55

      Этот безвольное стадо, уже давно должны были наказать сами болельщики пустыми трибунами, но видно не досуг,,,)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 7 ноября 2018, 18:53

      Болельщиками, кроме адекватных и здравомыслящих, руководит и
      навязывает свои противоречащие здравому смыслу, секта. Вот откуда
      такая ненависть как к самому клубу Спартак, так и болельщиков Спартака
      к другим клубам.

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