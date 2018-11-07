«Спартак» наказан закрытием двух трибун на матче 1/4 финала Кубка России за оскорбления фанатов в игре с «Анжи»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Спартак» за поведение болельщиков во время игры 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0).

В течение матча с махачкалинцами некоторые фанаты красно-белых выкрикивали оскорбления в адрес своего полузащитника Дениса Глушакова и владельца клуба Леонида Федуна. Домашнюю четвертьфинальную встречу турнира с «Уралом» москвичи проведут при двух закрытых трибунах.

«Были нецензурные оскорбления. Более того, получили заявление от Алексея Смертина с просьбой рассмотреть действия болельщиков «Спартака». В первом тайме были зафиксированы оскорбительные действия в отношении игроков «Анжи». На видеозаписи видно, что болельщики оскорбляли команду «Анжи»… Это рецидив. За два года это пятый инцидент у «Спартака».

За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения, оштрафовать «Спартак» на 130 тысяч и запретить допуск зрителей на трибуны B и D на один ближайший матч Кубка России по футболу. Это 5 декабря, матч «Спартак» – «Урал», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, «Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 3 тысячи рублей за выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо.