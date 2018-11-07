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    Семин встретился с президентом «Порту» после поражения от португальцев в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Порту» (1:4) в четвертом туре Лиги чемпионов опубликовал совместную фотографию с президентом португальского клуба Жорже Нуну Пинту да Коштой.

    «Новая встреча с президентом «Порту» Пинту Коштой, который успешно руководит клубом уже более 40 лет. Это лучшая команда нашей группы, и вчера они были сильнее», – подписал Семин снимок в инстаграме.

    После четырех игр «Локомотив» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в группе, имея разницу мячей 2-11.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    07.11.2018 15:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 ноября 2018, 22:17

      Знакомы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 ноября 2018, 17:53

      Для вас все сильные!!кроме Енисея анжи всяких оренбургов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Жёлто-синий 7 ноября 2018, 20:17

      ты ещё забыл добавить всяких ростовов :)))

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Жёлто-синий 7 ноября 2018, 21:30

      а для Вас?

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 7 ноября 2018, 17:52

      Тренер команды признаёт лучшей командой своих соперников.
      Непатриотично

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 ноября 2018, 17:02

      Сходи накати стаканчик

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 ноября 2018, 16:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видимо Палыч после игры свое вознаграждение за матч получил )))

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 ноября 2018, 16:23

      Наверное советом просил поделиться. Как командой рулить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 ноября 2018, 15:49

      палыч! тебя туда не возьмут...не надейся

      0
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