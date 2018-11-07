Семин встретился с президентом «Порту» после поражения от португальцев в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Порту» (1:4) в четвертом туре Лиги чемпионов опубликовал совместную фотографию с президентом португальского клуба Жорже Нуну Пинту да Коштой.

«Новая встреча с президентом «Порту» Пинту Коштой, который успешно руководит клубом уже более 40 лет. Это лучшая команда нашей группы, и вчера они были сильнее», – подписал Семин снимок в инстаграме.

После четырех игр «Локомотив» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в группе, имея разницу мячей 2-11.