Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал выездную ничью с «Наполи» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Пенальти «Наполи» был назначен в ситуации, когда был офсайд. Плюс судья должен был назначать 11-метровый удар в ворота нашего соперника. Прими арбитр эти решения, результат, конечно, мог бы быть другим.
Несмотря на это мы должны принять этот результат и двигаться дальше.
Я видел хорошую команду на протяжении большей части игры. И нам не повезло, так же, как временами не везло с «Наполи» в домашнем матче. В этот вечер невозможно было выиграть, команда очень сбалансированная. Но наша судьба все еще в наших руках», – сказал Тухель.