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    Тухель: «В моменте с пенальти «Наполи» был офсайд. Кроме того, судья не назначил 11-метровый в их ворота»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал выездную ничью с «Наполи» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Пенальти «Наполи» был назначен в ситуации, когда был офсайд. Плюс судья должен был назначать 11-метровый удар в ворота нашего соперника. Прими арбитр эти решения, результат, конечно, мог бы быть другим.

    Несмотря на это мы должны принять этот результат и двигаться дальше.

    Я видел хорошую команду на протяжении большей части игры. И нам не повезло, так же, как временами не везло с «Наполи» в домашнем матче. В этот вечер невозможно было выиграть, команда очень сбалансированная. Но наша судьба все еще в наших руках», – сказал Тухель.

    Источник: Football Italia

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    07.11.2018 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 7 ноября 2018, 13:56

      Да ладно!Звезду надо было проходить.

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