Тухель: «В моменте с пенальти «Наполи» был офсайд. Кроме того, судья не назначил 11-метровый в их ворота»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал выездную ничью с «Наполи» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Пенальти «Наполи» был назначен в ситуации, когда был офсайд. Плюс судья должен был назначать 11-метровый удар в ворота нашего соперника. Прими арбитр эти решения, результат, конечно, мог бы быть другим.

Несмотря на это мы должны принять этот результат и двигаться дальше.

Я видел хорошую команду на протяжении большей части игры. И нам не повезло, так же, как временами не везло с «Наполи» в домашнем матче. В этот вечер невозможно было выиграть, команда очень сбалансированная. Но наша судьба все еще в наших руках», – сказал Тухель.