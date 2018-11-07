Источник: «Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде»

Владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева в ближайшее время могут освободить под подписку о невыезде, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в судебной системе.

Ранее прокуратура Монако арестовала российского миллиардера по подозрению в коррупции и торговле влиянием.

«Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь может вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае, сегодня будет решен вопрос с его задержанием.

Исходя из практики, шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет. Даже если ему будет предъявлено обвинение, Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде. Здесь не практикуется тюремное заключение. Вопрос в другом – будет уголовное дело в отношении Рыболовлева или нет», – сказал источник.

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