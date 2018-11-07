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    Источник: «Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде»

    Владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева в ближайшее время могут освободить под подписку о невыезде, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в судебной системе.

    Ранее прокуратура Монако арестовала российского миллиардера по подозрению в коррупции и торговле влиянием.

    «Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь может вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае, сегодня будет решен вопрос с его задержанием.

    Исходя из практики, шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет. Даже если ему будет предъявлено обвинение, Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде. Здесь не практикуется тюремное заключение. Вопрос в другом – будет уголовное дело в отношении Рыболовлева или нет», – сказал источник.

    Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.11.2018 12:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +145

      Антон Л 8 ноября 2018, 07:38

      Нельзя ли меня запереть под подписку о невыезде на какой-нибудь вилле на средиземноморском побережье?

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 21:06

      Наши сидельцы тоже хотели бы жить на своих виллах. Или статья отличается, или страна.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:59

      Нет денег-- болит голова, но и с большими деньгами проблем не меньше как у нас так и за бугром, особенно для наших новоявленных миллиардеров. Не мало желающих, которые просят поделиться...

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 7 ноября 2018, 16:20

      Вот и правильно, это не россия, где можно делать все, что захочешь, и никто не накажет.....

      1
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:03

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes

      -1
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 7 ноября 2018, 14:07

      Во во, с начало не мешало научиться вести дела без "коррупции и торговле влиянием", а то как у нас прижучат, так сразу - не дают работать, отжали бизнес уеду дела вести за бугор, а там с этими методами пусть заказан. Откупиться конечно, но пощипают как курочку.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 ноября 2018, 13:58

      это конец Монако?

      0
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 7 ноября 2018, 13:44

      плакали наши денежки в чужом кармане

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > САДЫЧОК 7 ноября 2018, 14:30

      Что поделаешь если наши бизнесмены любят вкладывать свой капитал в чужой стране.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 ноября 2018, 13:33

      Домой, пора домой....

      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 ноября 2018, 13:09

      Заплати налоги и спи спокойно!

      0
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