Буффон: «ПСЖ» показал себя солидной командой в матче с «Наполи»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон назвал ничью с «Наполи» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов справедливым результатом.

«В Неаполе победа никому не достается так просто. Я лишь дважды выигрывал здесь, хотя у меня довольно длинная карьера.

«Наполи» сознательно не форсировал темп игры, но после пропущенного гола они были вынуждены атаковать.

«ПСЖ» в этой встрече показал себя солидной командой. Это важно, когда хочется пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Думаю, в этой встрече ничья – справедливый результат.

Я скучал по Лиге чемпионов, чувствую, что со мной обошлись несправедливо. Я не про дисквалификацию, а про ту невероятную красную карточку, которую мне показали в Мадриде», – сказал Буффон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.