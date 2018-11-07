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    Буффон: «ПСЖ» показал себя солидной командой в матче с «Наполи»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон назвал ничью с «Наполи» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов справедливым результатом.

    «В Неаполе победа никому не достается так просто. Я лишь дважды выигрывал здесь, хотя у меня довольно длинная карьера.

    «Наполи» сознательно не форсировал темп игры, но после пропущенного гола они были вынуждены атаковать.

    «ПСЖ» в этой встрече показал себя солидной командой. Это важно, когда хочется пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Думаю, в этой встрече ничья – справедливый результат.

    Я скучал по Лиге чемпионов, чувствую, что со мной обошлись несправедливо. Я не про дисквалификацию, а про ту невероятную красную карточку, которую мне показали в Мадриде», – сказал Буффон.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.

    Источник: Football Italia

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    07.11.2018 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 ноября 2018, 11:53

      заруба будет не на шутку теперь с Ливером...

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