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    Эдер: «Локомотив» поплатился за свои ошибки в обороне. «Порту» показал свою силу»

    Нападающий «Локомотива» Эдер назвал очень плохим результат матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

    «Порту» показал свою силу. Они не допускали ошибок, а мы поплатились за те, которые сами совершили при игре в обороне.

    Для нас это очень плохой результат, но «Порту» – конкурентоспособная команда. Было приятно вернуться в Португалию и услышать аплодисменты в свой адрес. Я ценю такое отношение ко мне и очень рад», – сказал Эдер.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

    «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов. Антирекорд уже близко

    Источник: A Bola

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    07.11.2018 11:21
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