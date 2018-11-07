Эдер: «Локомотив» поплатился за свои ошибки в обороне. «Порту» показал свою силу»

Нападающий «Локомотива» Эдер назвал очень плохим результат матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Порту» показал свою силу. Они не допускали ошибок, а мы поплатились за те, которые сами совершили при игре в обороне.

Для нас это очень плохой результат, но «Порту» – конкурентоспособная команда. Было приятно вернуться в Португалию и услышать аплодисменты в свой адрес. Я ценю такое отношение ко мне и очень рад», – сказал Эдер.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» завершился со счетом 4:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Железнодорожники после четырех игр не набрали ни одного очка в турнире. Португальская команда лидирует в группе D с 10 очками.

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